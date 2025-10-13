Ключевые моменты:

13 октября ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 – это «красный уровень», который может отразиться на здоровье.

Влияние магнитных бурь можно снизить – достаточно следовать простым рекомендациям по образу жизни и питанию.

Магнитные бури: что будет 13 октября?

Согласно последнему прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в субботу, 13 октября, ожидается всплеск солнечной активности с К-индексом 5. Это соответствует сильной магнитной буре, которая может повлиять на самочувствие чувствительных людей – вызвать головные боли, усталость, раздражительность.

В то же время, по данным сайта METEOPROG, магнитосфера Земли будет возбужденной, но критических бурь не прогнозируется. То есть влияние на организм может быть, но не в экстремальной форме.

За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса C – такие слабые события почти не затрагивают Землю. Однако ученые предупреждают: вероятность слабой геомагнитной бури — около 25%, более мощной — 5%.

Магнитная буря – это реакция Земли на солнечные вспышки. Потоки заряженных частиц достигают нашей планеты и вызывают колебания в магнитном поле. Это может привести к ухудшению самочувствия:

головные боли,

скачки давления,

слабость,

ухудшение сна,

раздражительность,

обострение хронических заболеваний.

Особенно чувствительны к этому метеозависимые люди и те, кто страдает сердечно-сосудистыми нарушениями.

Что делать при магнитной буре? Полезные советы

Следите за режимом сна и правильным питанием. Уберите острое, жирное и алкоголь.

Пейте больше воды и травяные чаи.

Больше гуляйте, особенно на свежем воздухе, но избегайте жары и прямого солнца.

Избегайте стрессов, конфликтов и переутомления.

Утром – контрастный душ, вечером – тёплая ванна для расслабления.

Людям с хроническими заболеваниями лучше заранее запастись нужными лекарствами и не перенапрягаться.