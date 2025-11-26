Ключевые моменты:
- В ночь на 27 ноября российские войска атаковали Черноморск ударными дронами.
- Работу ПВО слышали жители южных районов Одессы.
- Первый дрон-камикадзе был сбит, но вскоре тревогу объявили повторно.
- Воздушные силы ВСУ сообщили о большой группе БПЛА в Черном море, движущейся к Одесской области.
- Часть дронов направляется на Великодолинское, под угрозой Лиманка, Совиньон, Молодежное и Малая Долина.
Первоначально летевший в сторону Черноморска ударный дрон-камикадзе удалось сбить, и был дан отбой тревоги.
Но спустя буквально полчаса ревогу возобновили.
«Большая группа БпЛА в Черном море в направлении Одесщины», – проинформировали Воздушные силы ВСУ.
На данный момент часть «шахедов» взяли курс на Великодолинское. Также есть угроза для жителей Лиманки, Совиньона, Молодежного и Малой долины.
В небо подняла наша авиация. Идет активная боевая работа.
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
ОБНОВЛЕНО в 1:11:
В 0:52 дали отбой тревоги. Информация о последствиях атаки на данный момент не поступала.
