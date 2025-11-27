Ключевые моменты:

Станция долгие годы работала без ответственного предприятия и не могла нормально перекачивать стоки.

Это приводило к загрязнению пляжа и моря, лаборатории фиксировали превышения опасных веществ.

После вмешательства инспекции, прокуратуры и суда город наконец назначил балансодержателя.

КНС «Черноморка-2» и экологическая безопасность пляжа

На пляже «Черноморка» в Одессе долгие годы существовала серьезная экологическая проблема. Канализационная насосная станция «Черноморка-2» работала без официального балансодержателя. Из-за этого объект оставался без стабильного электроснабжения, находился в плохом техническом состоянии и не мог полноценно перекачивать стоки в городскую систему.

Последствия были ощутимыми для всей прибрежной зоны: нечистоты скапливались в песчаной части пляжа, загрязненная вода попадала в Черное море. Лабораторные анализы многократно фиксировали превышения по аммонийному азоту, взвешенным веществам, железу, нитритам и БСК₅.

Как сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа, экологи в течение многих лет добивались устранения проблемы: проводили проверки, направляли обращения в Одесский горсовет и коммунальные службы. В 2022 году материалы передали в правоохранительные органы. После длительных судебных процессов апелляционный суд обязал исполнительный комитет Одесского городского совета назначить ответственного балансодержателя.

И вот решение принято: исполком официально передал КНС «Черноморка-2» на баланс профильного предприятия. Теперь объект будет находиться под постоянным контролем, работать стабильно и безопасно, а риски загрязнения пляжа и моря значительно снизятся.

Инспекция выражает надежду, что этот шаг окончательно решит многолетнюю проблему и поможет сохранить чистоту прибрежной зоны и экосистему Черного моря.

