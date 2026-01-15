Ключевые моменты:

Юг Одесской области атаковали ударные БПЛА;

Разрушены два одноэтажных админздания, возник пожар;

Пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Атака дронов по Одесской области: последствия

Ночью российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, большинство вражеских целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны.

В то же время зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. В результате атаки были разрушены два одноэтажных административных здания, после чего возник пожар. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

К сожалению, пострадал охранник одного из объектов. Медики оказали ему помощь непосредственно на месте происшествия.

Сейчас профильные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против мирного населения Одесской области.

Напомним, 12 января Россия вновь атаковала торговые суда в Черном море. Пострадали корабли под иностранными флагами, тяжело ранен один моряк.

Читайте также: Украина нанесла сокрушительный удар в тылу врага, Россия атаковала детскую площадку