Ключевые моменты:

15 января враг атаковал 82 ударными БпЛА, 61 из которых были сбиты украинской ПВО.

Львов и Киев подверглись атакам дронов, без жертв, но с разрушениями.

За сутки уничтожено 1150 россиян, 7 танков и 929 дронов.

Вражеские потери и атаки на Львов и Киев 15 января

1 422-й день полномасштабной войны России против Украины начался с ночных атак. Враг атаковал 82 ударными БПЛА. По информации Воздушных сил Украины, 61 беспилотник был сбит или подавлен украинской противовоздушной обороной. В результате атаки 21 БПЛА поразил 13 локаций, а обломки падали на три разных места.

Утром 15 января Львов снова стал целью для вражеских дронов. Один из них попал на детскую площадку в центре города, но, к счастью, жертв и пострадавших нет.

В это же время, в Киеве прогремели взрывы: вражеские беспилотники атаковали столицу, обломки одного из БПЛА упали на жилой дом.

Ситуация на фронте: атаки дронов, потери врага и обстрелы

На фронте за сутки было зафиксировано 132 боевых столкновения. Противник нанёс 63 авиаудары, сбросил 154 управляемые авиабомбы, использовал 8087 дронов-камикадзе и совершил 3999 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, включая 41 удар из реактивных систем залпового огня.

Украинские войска также нанесли успешные удары по вражеским средствам ПВО в тылу: глубина поражений составила от 46 до 160 км, сообщает телеграм-канал МАДЯР.

Так, 12-14 января воины 412 отдельной бригады СБС Nemesis поразили пять вражеских средств ПВО в Донецкой и Запорожской областях. За 48 часов бойцы поразили:

ЗРК ТОР

РЛС ВІТЯЗЬ 50Н6Е

ЗРК БУК

ЗРК БУК М1

ЗРК СТРІЛА-10

ЗРК ТОР М2

Также 413-й полк СБС «Рейд» разрушил ЗРК «Стрела-10» в Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки потери врага составили 1150 человек. Также было уничтожено:

7 танков,

2 боевые бронированные машины,

84 артиллерийских системы,

8 реактивных систем залпового огня,

2 средства противовоздушной обороны,

187 единиц автотехники оккупантов.