Ключевые моменты:

Погибли три человека, среди них ребенок; пострадали 16 человек, включая беременную женщину и младенца.

Под удар попали жилые дома и детский сад, который почти полностью разрушен.

Повреждена инфраструктура и электроподстанция — тысячи жителей остались без света.

Разрушения в Одессе после удара дронов

По последним данным, в результате ночного обстрела в Одессе погибли три человека, среди них — ребенок. Еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Одиннадцать пострадавших были госпитализированы, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему пострадавшему еще нет и года.

Основной удар пришелся по жилым домам, где в момент атаки находились мирные жители. Один из дронов попал в многоэтажку, что привело к гибели людей.

Аварийно-спасательные работы в доме уже завершены. Сейчас идет расчистка территории от завалов и демонтаж опасных конструкций.

Кроме того, повреждения получил 20-этажный жилой комплекс, частные дома и административные здания.

Еще один удар уничтожил детский сад — здание серьезно разрушено. Сейчас на месте — руины: среди обломков видны игрушки, мебель и личные вещи детей.

Пострадала и энергетическая инфраструктура — дроны повредили районную электроподстанцию, из-за чего тысячи семей остались без электроснабжения. Ремонтные бригады начали работы сразу после атаки и продолжают восстанавливать подачу электроэнергии.

Атака на Одессу в ночь на воскресенье, 5 апреля 2026 года, привела к серьезным разрушениям в Хаджибейском районе города. Пострадали ряд жилых домов, выбито сотни окон.