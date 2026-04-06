Ключевые моменты:

В трех районах Одессы пропало электроснабжение.

Причина — локальная авария в сети, специалисты уже ведут ремонтные работы.

В городе и отдельных районных центрах введены экстренные отключения вне графика.

Отключение света в Одессе 6 апреля: причины

6 апреля в части Одессы произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители Хаджибейского, Приморского и Киевского районов. Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, причиной стала локальная авария в электросети.

На данный момент специалисты уже работают над устранением неисправности и восстановлением подачи электроэнергии. Точные сроки возвращения света пока не уточняются.

Кроме того, в самой Одессе, а также в некоторых районных центрах региона применяются экстренные отключения электроэнергии, которые происходят вне ранее утвержденных графиков.

Жителей призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Рациональное использование поможет снизить нагрузку на сеть и уменьшить риск повторных аварий.

Как сообщалось, этой ночью Одесса снова подверглась массированной атаке врага. К сожалению, известно о трех погибших, среди которых ребенок. Еще 10 человек пострадали, в том числе ребенок.

Повреждения получили жилые дома, критическая инфраструктура и административные объекты. Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть еще люди.