Ключевые моменты:

В Украине запущен эксперимент, позволяющий предприятиям создавать собственные группы ПВО.

Участвовать могут компании любой отрасли, но приоритет — критическая инфраструктура.

Бизнес сам оплачивает оборудование и подготовку персонала; первые оценки стоимости — от 4–5 млн грн.

Частная ПВО в Украине: как это будет работать

После серии российских атак по украинским портам и инфраструктуре власти решили привлечь бизнес к защите воздушного пространства. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что предприятиям официально разрешили создавать свои подразделения ПВО — разумеется, под полным контролем Воздушных сил ВСУ. Приоритет — энергетика, транспорт, связь, водоснабжение. Но участвовать могут все компании, если они соответствуют требованиям безопасности.

Эксперимент будет действовать до 19 января 2026 года. За это время компании могут:

подать заявку;

пройти проверки;

собрать группу ПВО;

получить разрешение на покупку оборудования — от дронов-перехватчиков до РЭБ и радаров.

Как будут работать такие группы ПВО:

действуют только по команде военного командования и только на территории своих объектов;

руководители групп работают в общенациональной цифровой системе управления ПВО;

закупки возможны без тендеров, но только с одобрения Воздушных сил;

в состав включают проверенных сотрудников, прошедших проверку СБУ;

«самовольные охоты» по области запрещены.

Согласно постановлению Кабмина, после завершения эксперимента Министерство обороны

предоставит отчет о результатах его реализации и предложения по внесению соответствующих изменений в законодательные акты по результатам его реализации.

По оценкам производителей, минимальный комплект ПВО обойдется в 4–5 млн грн. Но главная проблема — нехватка подготовленных специалистов: операторов дронов, экспертов РЭБ и тактических команд.

Что думает бизнес: осторожный оптимизм и скепсис

В Одесской ОГА сообщили, что список предприятий, подходящих под новые правила, уже определен — они смогут закупать ПВО, когда пройдут согласование с Минобороны и Генштабом, пишет ЦТС.

Представители портовой отрасли заявляют, что механизм обсуждается, но остаются «белые пятна».

Украинская зерновая ассоциация считает, что инициатива скорее коснется портов в целом, чем отдельных терминалов.

Некоторые руководители поддерживают идею. Владелец компании TEUS Дмитрий Казанин уверен:

эффективная ПВО — ключ к работе портов, логистики и энергетики, ведь именно атаки дронов вызывают самые большие перебои.

Но есть и критика. Совладелец Risoil Шота Хаджишвили считает, что бизнес и так помогает обороне с 2014 года.

Глава АМЭУ Виктор Берестенко говорит, что требовать от бизнеса финансировать ПВО на фоне коррупционных скандалов — «неудачное решение», ведь компании уже платят налоги, восстанавливают инфраструктуру и работают под постоянным давлением проверяющих органов.

