Ключевые моменты:
- Часть Одессы 20 октября до 17:00-20:00 осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Временные отключения коснутся авбонентов Южного, Центрального и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- просп. Небесной Сотни, 37/1.
Читайте также: В Одессе на день отключат газ на нескольких улицах: названы адреса
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Афанасьева Геннадия, 2 — 34,
- Балковская, 30-42,
- М. Болтенка, 17-43,
- Дерибасовская, 11-19,
- Европейская, 17,
- Преображенская, 40,42,
- Н. Строкатой, 37, 39, 40,
- пл. Соборная, 1,
- пер. Высокий, 2, 4, 6, 7, 11, 12/14, 20,
- пер. Крыжановского Даниила, 8А,
- пер. И. Луценко, 12,
- пер. Л. Осики, 6,8.
Северный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 1-я Пересыпская, 1;
- 1-я Садовая, 1-39;
- 2-я Садовая, 1-42;
- 3-я Садовая, 1-49;
- 4-я Садовая, 6-38;
- 5-я Садовая, 1-14;
- 6-я Садовая, 1-71;
- Авангардная, 1-31;
- Бардаха, 12;
- Боровского Николая, 1/17/КОРП.2;
- Большая Садовая, 1-52;
- Высокая, 1-20,
- Викандера и Ларсена, 98-187Б;
- Глаубермана, 2-17, 164;
- Домбровская, 1-32,
- Донецкая, 1/1-25;
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
- Капитана Кузнецова, 3-14;
- Керченская,27-62б;
- Кишиневская, 2-24;
- Кошица Александра, 1-69,
- Лиманная, 2а-26/корп.2;
- Листвяная, 1-13;
- Летняя, 1-41;
- Лузановская, 2/корп.4-30;
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22;
- Мариупольская, 20-68Б;
- Металлистов, 1-15;
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129;
- Обрывистая, 1-22;
- Озерная, 26-66;
- Осенний, 1-12;
- Павлодарского, 1-76;
- Южная, 8;
- Похилая, 1-59в,174;
- Профессора
- Коровицкого, 1-151;
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Леси Украинки, 10, 11,11А,12,20;
- Украинская, 1-20;
- Хавкина, 2-74;
- Чайкова, 1-71;
- Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1;
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шполянская, 74,76, 91-119;
- Штилевая, 2-118,/а,
- С. Ядова, 58;
- дорога Балтская, 153;
- дорога Николаевская, 65, 130А/корп.3-221;
- дорога Южная, 1-73;
- пер. 11-й Черноморский, 1-28,
- пер. 12-й Черноморский, 1-30ґ,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Лузановский, 10,12,14;
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. 1-й Первомайский, 4-29,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 2-й Первомайский, 3-40а,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 9-й Черноморский, 2,4,4/2;
- пер. Квантовый, 1-27;
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- пер. Станишевской Марии, 1А-21;
- пер. Сумский, 2-28,
- пер. Шахтинский, 1-19,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.