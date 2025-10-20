отключение света веерные отключения

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 20 октября до 17:00-20:00 осталась без света.
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Временные отключения коснутся авбонентов Южного, Центрального и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • просп. Небесной Сотни, 37/1.

Читайте также: В Одессе на день отключат газ на нескольких улицах: названы адреса

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Афанасьева Геннадия, 2 — 34,
  • Балковская, 30-42,
  • М. Болтенка, 17-43,
  • Дерибасовская, 11-19,
  • Европейская, 17,
  • Преображенская, 40,42,
  • Н. Строкатой, 37, 39, 40,
  • пл. Соборная, 1,
  • пер. Высокий, 2, 4, 6, 7, 11, 12/14, 20,
  • пер. Крыжановского Даниила, 8А,
  • пер. И. Луценко, 12,
  • пер. Л. Осики, 6,8.

Северный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • 1-я Пересыпская, 1;
  • 1-я Садовая, 1-39;
  • 2-я Садовая, 1-42;
  • 3-я Садовая, 1-49;
  • 4-я Садовая, 6-38;
  • 5-я Садовая, 1-14;
  • 6-я Садовая, 1-71;
  • Авангардная, 1-31;
  • Бардаха, 12;
  • Боровского Николая, 1/17/КОРП.2;
  • Большая Садовая, 1-52;
  • Высокая, 1-20,
  • Викандера и Ларсена, 98-187Б;
  • Глаубермана, 2-17, 164;
  • Домбровская, 1-32,
  • Донецкая, 1/1-25;
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
  • Капитана Кузнецова, 3-14;
  • Керченская,27-62б;
  • Кишиневская, 2-24;
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Лиманная, 2а-26/корп.2;
  • Листвяная, 1-13;
  • Летняя, 1-41;
  • Лузановская, 2/корп.4-30;
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22;
  • Мариупольская, 20-68Б;
  • Металлистов, 1-15;
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129;
  • Обрывистая, 1-22;
  • Озерная, 26-66;
  • Осенний, 1-12;
  • Павлодарского, 1-76;
  • Южная, 8;
  • Похилая, 1-59в,174;
  • Профессора
  • Коровицкого, 1-151;
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Леси Украинки, 10, 11,11А,12,20;
  • Украинская, 1-20;
  • Хавкина, 2-74;
  • Чайкова, 1-71;
  • Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1;
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шполянская, 74,76, 91-119;
  • Штилевая, 2-118,/а,
  • С. Ядова, 58;
  • дорога Балтская, 153;
  • дорога Николаевская, 65, 130А/корп.3-221;
  • дорога Южная, 1-73;
  • пер. 11-й Черноморский, 1-28,
  • пер. 12-й Черноморский, 1-30ґ,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Лузановский, 10,12,14;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. 1-й Первомайский, 4-29,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 2-й Первомайский, 3-40а,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 9-й Черноморский, 2,4,4/2;
  • пер. Квантовый, 1-27;
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7;
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21;
  • пер. Сумский, 2-28,
  • пер. Шахтинский, 1-19,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме