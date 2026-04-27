Ранения получили 14 жителей города, среди которых двое детей.

Повреждено 13 жилых домов и гостиниц.

Коммунальщики закрывают сотни выбитых окон.

Последствия атаки дронов на Одессу 27 апреля

Этой ночью, 27 апреля, Одесса стала основной целью вражеской атаки. Удар пришелся по прибрежной линии Приморского района, досталось гостиницам и ЖК на берегу.

Повреждены жилые дома и фуникулер на Приморской улице. По уточненным данным городских властей, повреждено 175 окон и кровли в 13 зданиях.

Число пострадавших одесситов достигло 14 человек, большинство из них получили осколочные ранения.

На местах попаданий сразу развернули оперативные штабы, где пострадавшие могут получить помощь и консультации. Коммунальные службы работают без перерыва: на некоторых локациях окна уже застеклили или закрыли пленкой почти полностью.

Помимо жилого сектора, враг целил по объектам Большой Одессы. На территории одного из грузовых терминалов поврежден энергетический объект, что вызвало пожар.

Также в Администрации морских портов Украины (АМПУ) сообщили об инциденте в «зерновом коридоре». Под атаку попало торговое судно RAMCO (флаг Науру). Судно получило незначительные повреждения, однако экипаж проявил профессионализм и смог самостоятельно потушить огонь на борту.