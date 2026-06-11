Ключевые моменты:

В квартире многоэтажки нашли дрон с недетонированной боевой частью весом 50 кг.

Взрывотехники провели разрядку и изъяли взрывчатку для последующего уничтожения.

Жителям дома ничто не угрожало — угроза была нейтрализована.

Вражеский дрон в жилом доме Одессы: детали происшествия

В среду, 10 июня, во время ночной атаки дронов, один из беспилотных летательных аппаратов попал в 18-этажный жилой дом в Приморском районе.

Прибывшие на место специалисты управления взрывотехнической службы полиции обнаружили в квартире на 11-м этаже обломки дрона «Герань-2», двигатель, электронные компоненты и боевую часть с 50 килограммами взрывчатки. Она находилась в крайне опасном состоянии — имела взрыватель и механические повреждения.

Взрывотехники провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. После этого боевую часть вывезут на полигон для безопасного уничтожения.

Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, угроза для жителей дома была полностью устранена, и никто не пострадал.

В результате атаки в Приморском районе Одессы 10 июня повреждены два жилых дома. В одной многоэтажке полностью выгорела квартира на 5 этаже, пострадала 46-летняя женщина и двое детей. В другом доме повреждена квартира на 11-м этаже, фасад и остекление.

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