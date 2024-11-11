Одесская компания будет строить водопровод для Николаева

Служба восстановления и развития инфраструктуры Николаевской области без проведения торгов заказала строительство водопровода из Южного Буга и городского водопровода для обеспечения Николаева водой. Общая стоимость проекта составляет 7,44 миллиарда гривен.

Согласно данным Prozorro, ООО «Группа компаний „Автострада“ реализует первый участок за 2,28 миллиарда гривен. Второй участок поручено ООО „Укртрансмост“ за 2,53 миллиарда гривен.

«Ростдорстрой» займется третьим участком, который проходит через реку Ингул и 22,3 км водовода к Октябрьскому водохранилищу. Работы оценили в 2,63 млрд грн.

Согласно контрактам, проектирование и изыскательские работы планируется выполнить уже в ноябре. А все работы компании должны завершить до конца 2024 года.

Мощность нового водовода составит 138 тысяч кубометров в сутки, а в будущем, с прокладкой второй линии трубопровода, она возрастет до 230 тысяч кубометров.

Справка ОЖ

Конечными бенефициарами ООО «Ростдорстрой» сейчас значатся депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер — представитель партии «Доверяй делам», и бизнесмен Евгений Коновалов. «Ростдорстрой» известен как крупнейший дорожный подрядчик в Николаевской области.

Кто финансирует проект

В сентябре правительство на строительство нового водопровода для Николаева запланировало привлечь донорские средства. Строительство оценили в 8,8 млрд. грн, сообщает издание Nikcenter.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что международные партнеры отказались финансировать строительство по так называемому «быстрому плану», когда работы начинаются до завершения проектных работ и экспертизы.

В этом году на финансирование проекта из городского бюджета выделили лишь 260 тысяч гривен. Остальные — более 5 миллиардов должен оплатить госбюджет в следующем году.

«В частности, из этого можно сделать вывод, что строительство должно вестись за собственные оборотные средства компаний, без авансовых платежей или постепенных расчетов за каждый отдельный этап», — пишет издание.

Напомним, Николаев остался без воды после того, как российские террористы разрушили водопровод Днепр-Николаев, а затем взорвали Каховскую ГЭС. Позже для города нашли техническое решение — поставки воды из реки Ингулец.