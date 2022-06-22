Поможем, чем сможем: Как Одесса помогает Николаеву с водой

Подходит к концу четвертый месяц войны. Сейчас особенно тяжело приходится областям, оказавшимся на линии фронта, например, Николаеву, который требует особенной поддержки не только от государства, но и обычных людей. Николаев и Николаевская область находятся под постоянным вражеским прицелом – их практически ежедневно обстреливают крылатыми ракетами. При этом регион граничит с временно оккупированным Херсоном, и именно благодаря соседу Одесса все еще может продолжать нормальную жизнь.

Но из-за активных военных действий у жителей Николаева долгое время серьезные проблемы с водоснабжением – питьевой воды просто нет. Когда-то Одесса была в такой ситуации – это было во времена Второй мировой войны. Сейчас же неравнодушные одесситы сами пытаются помочь Николаеву с водой. Как это происходит, «Одесской жизни» рассказал одесский волонтер Артем Козарук.

– Артем, я наблюдаю за тобой в социальных сетях и вижу, как ты регулярно помогаешь жителям Николаева с питьевой водой. Расскажи немного о себе, чем ты занимался до войны и как пришел к волонтерству?

– Я родился и живу в Одессе уже 28 лет. До войны и до сих пор я – маркетолог с десятилетним стажем. Последние пять лет работаю в международной компании энергетических напитков. С началом полномасштабного наступления страны агрессора пришел в некий ступор, так как до конца не верил в то, что это может произойти. Уже через несколько дней войны вывез семью на Западную Украину. А сам решил вернуться в Одессу, потому что сейчас во многих сферах людям нужна помощь, а дистанционно этим заниматься просто невозможно.

– Как ты понял, что нельзя стоять в стороне и нужно помочь Николаеву с водой?

– Более шестидесяти дней назад военные преступники перебили подачу воды в зоне боевых действий в Николаеве. С самых первых дней мы с моими коллегами – это Алексей Абдал, Саша Марио и Андрей Беглецов – поняли, что пока руководство города будет решать эту проблему, мы как одесситы и соседи можем закрыть какую-то часть поставок воды в город своими силами и силами наших небезразличных подписчиков в социальных сетях. В Николаеве пару недель назад дали техническую воду. Годится ли она в употребление? Конечно, нет. Она соленая, грязная и пользоваться ей нельзя, местные жители отписывают вкус воды «как будто батарейку облизываешь». В области, ближе к Херсону, ситуация такая же, поэтому мы стараемся и туда изредка отправлять машины с водой, но чаще для ВСУ.

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– Сколько тонн воды вы уже доставили в Николаев?

– За все время мы привезли в Николаев больше воды, чем кто либо, чем власти Одессы, чем другие волонтерские организации. На данный момент мы доставили и раздали 355 тонн бутилированной питьевой воды. Это 71000 пятилитровых баклажек (с каждым днем эти цифры растут). Мы наладили целую сеть заведений, салонов красоты, барбершопов, магазинов одежды, куда люди могут приносить воду, а мы ее забираем и везем в Николаев. Плюс у нас есть несколько производств по разливу воды – производство, которое выдувает баклажки в том количестве, которое нам нужно. В последние несколько недель активно подключились ребята из Черноморска, за что им огромное спасибо.

– Как часто вы ездите в Николаев и насколько опасна дорога?

– Мы в Николаев ездим регулярно, минимум один раз в неделю и везем за раз от 30 до 70 тонн воды. Дорога в сам город не опасна. Есть несколько отдаленных районов города, куда часто прилетают снаряды. В таких районах приходится часто бывать, потому что другие ребята, которые возят воду, туда ездить не хотят. В Николаеве переживают войну также как и остальные жители страны – с ужасом, но с надеждой на скорейшую победу.

– Что сейчас с топливом, сколько обычно уходит средств на перевозку?

– Топлива на перевозку уходит много, наши затраты в неделю на закупку воды и логистику обходятся от 120 до 300 тысяч гривен, все зависит от того сколько фур едет и сколько воды мы закупили.

– Николаев сейчас крепость для Одессы. Должны ли одесситы нести гуманитарную ответственность и помогать соседям изо всех сил?

– Николаев на данный момент действительно является крепостью для Одессы. Благодаря этому городу, ВСУ и его жителям, одесситы могут ночью спать. Я бы не сказал, что Одесса «должна» поддерживать именно Николаев, потому что наши жители стараются изо всех сил помогать всем жителям страны, но я лично знаю много ребят, которые очень много сил отдают для того, чтобы Николаев чувствовал себя более защищенно, уверенно и спокойно. Мой совет всем: каждый день делайте что-то для ВСУ и для людей, которые оказались в более затруднительном положении, чем вы.

– Как можно помочь с поставкой воды в Николаев?

– Все желающие одесситы и жители города могут сделать это несколькими способами:

принести баклажки с водой в одну из точек сбора;

сделать репост наших финансовых сборов или помочь финансово;

помочь нам физически на загрузке или разгрузке машин тарой с водой.

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Подготовила Анастасия Епурь

Фото из личного архива Артема Козарука