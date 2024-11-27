На юге Одесской области планируют возобновить строительство водопровода

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской РГА.

Проблема с водоснабжением в Одесском регионе существует очень давно. Часто люди пользуются водой из колодцев, которая не отвечает санитарным нормам. Особенно сложной ситуация остается в южных районах — Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском.

На сегодня 27 населенных пунктовиз 52 остаются без централизованного водоснабжения. Отсутствие качественной питьевой воды негативно влияет на жизнь жителей: возрастают риски инфекций, увеличивается количество онкологических болезней.

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Начатое в 2021 году строительство Суворовского и Болградского водопроводов могло бы обеспечить водой 17 населенных пунктов. Но завершить проект помешала война: до начала полномасштабного вторжения удалось построить 13,1 км водопровод, включая проход по дну озера Китай.

Вчера, 26 ноября, первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко с рабочим визитом посетила Измаильский район. Основная цель поездки — поиск решений для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Первый заместитель председателя Измаильской РГА Сергей Проданов отметил, что качественное водоснабжение является критически важным для сохранения населения в селах района. Он подчеркнул, что этот проект имеет прежде всего социальное, а не коммерческое значение.

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По словам председателя Килийского городского совета Вячеслава Чернявского, местный бюджет не имеет достаточных средств на модернизацию водопровода. Поэтому необходимо привлечь государственное финансирование и инвесторов.

Напомним, в Подольске Одесской области услуги водоснабжения и водоотведения подорожали на 70%.