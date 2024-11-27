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На юге Одесской области планируют возобновить строительство водопровода

На юге Одесской области планируют возобновить строительство водопровода

Более половины населенных пунктов на юге Одесской области до сих пор остается без централизованного водоснабжения. Местные власти планируют завершить строительство водопроводов, начатых до полномасштабной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской РГА.

Проблема с водоснабжением в Одесском регионе существует очень давно. Часто люди пользуются водой из колодцев, которая не отвечает санитарным нормам. Особенно сложной ситуация остается в южных районах — Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском.

На сегодня 27 населенных пунктовиз 52 остаются без централизованного водоснабжения. Отсутствие качественной питьевой воды негативно влияет на жизнь жителей: возрастают риски инфекций, увеличивается количество онкологических болезней.

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Начатое в 2021 году строительство Суворовского и Болградского водопроводов могло бы обеспечить водой 17 населенных пунктов. Но завершить проект помешала война: до начала полномасштабного вторжения удалось построить 13,1 км водопровод, включая проход по дну озера Китай.

Вчера, 26 ноября, первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко с рабочим визитом посетила Измаильский район. Основная цель поездки — поиск решений для обеспечения жителей качественной питьевой водой.

Первый заместитель председателя Измаильской РГА Сергей Проданов отметил, что качественное водоснабжение является критически важным для сохранения населения в селах района. Он подчеркнул, что этот проект имеет прежде всего социальное, а не коммерческое значение.

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По словам председателя Килийского городского совета Вячеслава Чернявского, местный бюджет не имеет достаточных средств на модернизацию водопровода. Поэтому необходимо привлечь государственное финансирование и инвесторов.

Напомним, в Подольске Одесской области услуги водоснабжения и водоотведения подорожали на 70%.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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