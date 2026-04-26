Над Одесской областью тысячи малых буревестников мигрируют над Черным морем, игнорируя шахеды и обломки.

Наблюдение эколога: Иван Русев в «Тузловских лиманах» насчитал несколько тысяч птиц в час на рассвете.

Уникальное зрелище: птицы парят над волнами с востока на запад.

Уникальное явление в Одесской области

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» эколог Иван Русев провел почти неделю мониторинга влияния войны на дикую природу. Враг систематически атакует Одесскую область. Однако, несмотря на ночные полеты шахедов и остатки их обломков на побережье, птицы продолжают мигрировать над пересыпью.

Иван Русев отметил, что на рассвете 05:55 он наблюдал за возможным появлением дельфинов, но в 6:00 над морем, в 150-200 м от берега, появились тысячи малых буревестников. Птицы двигались с востока на запад, паря над гребнями волн, часто выстраиваясь в линии.

«Такого зрелища красивого и в таком количестве буревестников я раньше не видел», — поделился Русев в сообщении.

Он признался, что за час над акваторией пролетают несколько тысяч особей. Кстати, в Украине этот вид имеет статус кочевого: большую часть года птицы проводят на открытых морских просторах. Обычно их рацион – маленькие рыбки и ракообразные.

Напомним, пеликан Синое с GPS-датчиком (установлен в Румынии, май 2024) путешествует по лиманам Одесщины.

