Ключевые моменты:

  • В Одессе сегодня ремонтируют дорожное и тротуарное покрытие на восьми улицах города.
  • Работы проходят, в частности, на улицах Балковской, Академика Филатова, Химической и Слободской.
  • Возможны временные ограничения и затруднение движения транспорта.

Как сообщили в мэрии города, работы охватят несколько оживленных участков городских магистралей.

Коммунальные службы сегодня работают по следующим адресам:

  1. ул. Химическая (в пределах Киевского шоссе – ул. Николая Боровского);
  2. ул. Академика Филатова (в пределах пл. Трибуны Героев – ул. Варненской);
  3. ул. Евгения Чикаленко (в пределах ул. Академика Королева – ул. Семьи Глодан);
  4. ул. Семена Яхненко (в пределах ул. Долгой – Фонтанской дороги);
  5. ул. Балковская (в пределах ул. Праведников мира – развязки возле Автовокзала);
  6. ул. Маловского (в пределах ул. Левадной – ул. Праведников мира);
  7. ул. Архитектора Нештурхи (в пределах ул. Праведников мира – ул. Слободской);
  8. ул. Слободская (в пределах ул. Петра Ивахненко – ул. Яши Гордиенко).

Ранее в одесской мэрии сообщили о старте сезона весеннего обновления дорожной разметки.

