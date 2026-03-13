Ключевые моменты:
- В Одессе сегодня ремонтируют дорожное и тротуарное покрытие на восьми улицах города.
- Работы проходят, в частности, на улицах Балковской, Академика Филатова, Химической и Слободской.
- Возможны временные ограничения и затруднение движения транспорта.
Как сообщили в мэрии города, работы охватят несколько оживленных участков городских магистралей.
Коммунальные службы сегодня работают по следующим адресам:
- ул. Химическая (в пределах Киевского шоссе – ул. Николая Боровского);
- ул. Академика Филатова (в пределах пл. Трибуны Героев – ул. Варненской);
- ул. Евгения Чикаленко (в пределах ул. Академика Королева – ул. Семьи Глодан);
- ул. Семена Яхненко (в пределах ул. Долгой – Фонтанской дороги);
- ул. Балковская (в пределах ул. Праведников мира – развязки возле Автовокзала);
- ул. Маловского (в пределах ул. Левадной – ул. Праведников мира);
- ул. Архитектора Нештурхи (в пределах ул. Праведников мира – ул. Слободской);
- ул. Слободская (в пределах ул. Петра Ивахненко – ул. Яши Гордиенко).
Ранее в одесской мэрии сообщили о старте сезона весеннего обновления дорожной разметки.
