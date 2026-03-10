ремонт доріг

Ключевые моменты:

  • В системе Prozorro провели четыре тендера на ремонт дорог Одессы.
  • Общая стоимость контрактов составляет более 80 млн гривен.
  • Работы будут выполнять компании «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».

Какие улицы Одессы отремонтируют в 2026 году

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета провело четыре закупки через систему Prozorro для выбора подрядчиков, которые будут заниматься текущим ремонтом городской улично-дорожной сети.

Как сообщает traffic.od, во всех тендерах был только один участник, поэтому победители определялись фактически без конкуренции. Контракты получили одни из крупнейших дорожных компаний региона — «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».

Всего планируется отремонтировать участки дорог общей площадью около 36 550 квадратных метров. Общая сумма контрактов составляет 80 млн 31 тыс. гривен.

Компания «Автомагистраль-Юг» получила два контракта на общую сумму более 39 млн гривен. В рамках этих работ планируется ремонт участков на следующих улицах:

  • Академика Филатова
  • Космонавтов
  • Бориса Деревянка
  • Николая Боровского
  • Химическая
  • Краснова

Также компания будет ремонтировать дороги на:

  • проспекте Князя Владимира Великого (от улицы Владислава Бувалкина до улицы 28-й бригады)
  • улице Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Жолио-Кюри)
  • улице Ришельевской.

Еще два тендера на сумму около 40,88 млн гривен выиграла компания «Ростдорстрой». Она будет ремонтировать участки дорог на:

  • проспекте Князя Владимира Великого (от улицы Академика Заболотного до улицы Владислава Бувалкина)
  • Киевском шоссе
  • Балтиморская
  • Балковская (от улицы Кошелевской до Приморской)
  • Малая Арнаутская
  • Большая Арнаутская
  • Греческая
  • Приморская (от Газового переулка до Польского спуска)
  • Скидановская
  • Скидановский спуск

Ранее в Одессе пересмотрели финансирование дорожных работ и существенно увеличили бюджет на текущий ремонт. Из-за неудовлетворительного состояния покрытия к программе по безопасности дорожного движения добавили еще 100 миллионов гривен. Теперь общая сумма, запланированная на ремонт дорог в 2026 году, составляет 250 миллионов гривен.

