Ключевые моменты:
- В системе Prozorro провели четыре тендера на ремонт дорог Одессы.
- Общая стоимость контрактов составляет более 80 млн гривен.
- Работы будут выполнять компании «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».
Какие улицы Одессы отремонтируют в 2026 году
Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета провело четыре закупки через систему Prozorro для выбора подрядчиков, которые будут заниматься текущим ремонтом городской улично-дорожной сети.
Как сообщает traffic.od, во всех тендерах был только один участник, поэтому победители определялись фактически без конкуренции. Контракты получили одни из крупнейших дорожных компаний региона — «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».
Всего планируется отремонтировать участки дорог общей площадью около 36 550 квадратных метров. Общая сумма контрактов составляет 80 млн 31 тыс. гривен.
Компания «Автомагистраль-Юг» получила два контракта на общую сумму более 39 млн гривен. В рамках этих работ планируется ремонт участков на следующих улицах:
- Академика Филатова
- Космонавтов
- Бориса Деревянка
- Николая Боровского
- Химическая
- Краснова
Также компания будет ремонтировать дороги на:
- проспекте Князя Владимира Великого (от улицы Владислава Бувалкина до улицы 28-й бригады)
- улице Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Жолио-Кюри)
- улице Ришельевской.
Еще два тендера на сумму около 40,88 млн гривен выиграла компания «Ростдорстрой». Она будет ремонтировать участки дорог на:
- проспекте Князя Владимира Великого (от улицы Академика Заболотного до улицы Владислава Бувалкина)
- Киевском шоссе
- Балтиморская
- Балковская (от улицы Кошелевской до Приморской)
- Малая Арнаутская
- Большая Арнаутская
- Греческая
- Приморская (от Газового переулка до Польского спуска)
- Скидановская
- Скидановский спуск
Ранее в Одессе пересмотрели финансирование дорожных работ и существенно увеличили бюджет на текущий ремонт. Из-за неудовлетворительного состояния покрытия к программе по безопасности дорожного движения добавили еще 100 миллионов гривен. Теперь общая сумма, запланированная на ремонт дорог в 2026 году, составляет 250 миллионов гривен.