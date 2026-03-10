Ключевые моменты:

В системе Prozorro провели четыре тендера на ремонт дорог Одессы.

Общая стоимость контрактов составляет более 80 млн гривен.

Работы будут выполнять компании «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».

Какие улицы Одессы отремонтируют в 2026 году

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета провело четыре закупки через систему Prozorro для выбора подрядчиков, которые будут заниматься текущим ремонтом городской улично-дорожной сети.

Как сообщает traffic.od, во всех тендерах был только один участник, поэтому победители определялись фактически без конкуренции. Контракты получили одни из крупнейших дорожных компаний региона — «Автомагистраль-Юг» и «Ростдорстрой».

Всего планируется отремонтировать участки дорог общей площадью около 36 550 квадратных метров. Общая сумма контрактов составляет 80 млн 31 тыс. гривен.

Компания «Автомагистраль-Юг» получила два контракта на общую сумму более 39 млн гривен. В рамках этих работ планируется ремонт участков на следующих улицах:

Академика Филатова

Космонавтов

Бориса Деревянка

Николая Боровского

Химическая

Краснова

Также компания будет ремонтировать дороги на:

проспекте Князя Владимира Великого (от улицы Владислава Бувалкина до улицы 28-й бригады)

улице Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Жолио-Кюри)

улице Ришельевской.

Еще два тендера на сумму около 40,88 млн гривен выиграла компания «Ростдорстрой». Она будет ремонтировать участки дорог на:

проспекте Князя Владимира Великого (от улицы Академика Заболотного до улицы Владислава Бувалкина)

Киевском шоссе

Балтиморская

Балковская (от улицы Кошелевской до Приморской)

Малая Арнаутская

Большая Арнаутская

Греческая

Приморская (от Газового переулка до Польского спуска)

Скидановская

Скидановский спуск

Ранее в Одессе пересмотрели финансирование дорожных работ и существенно увеличили бюджет на текущий ремонт. Из-за неудовлетворительного состояния покрытия к программе по безопасности дорожного движения добавили еще 100 миллионов гривен. Теперь общая сумма, запланированная на ремонт дорог в 2026 году, составляет 250 миллионов гривен.