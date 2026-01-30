Ключевые моменты:

В Шершенцах в Одесской области сохранились каменные кресты возрастом более 150–200 лет

Кресты у колодцев выполняли сакральную и обереговую функцию для громады

В селе помнят традицию Рахманской Пасхи, уникальную для Украины

Символика отдельных крестов рассказывает о судьбах родов и истории края

В селе Шершенцы история сохранилась под открытым небом — в каменных крестах у колодцев, вдоль дорог и на старом кладбище. Некоторым из них более двухсот лет, и каждый хранит следы родовой памяти, веры и местных традиций, формировавших жизнь громады.

Вместе с краеведом Людмилой Александровой журналисты «Одесской жизни» изучили эти сакральные знаки, их символику и связанные с ними обряды. Именно благодаря таким локальным исследованиям становится понятно, почему в Шершенцах у источников традиционно устанавливали кресты и какое значение они имели для крестьян.

Особое место в культурной памяти села занимает Рахманский Пасха — древняя украинская традиция, о которой в Шершенцах до сих пор рассказывают старожилы. Предания об этом дне, сохранённые в устной традиции, перекликаются с этнографическими исследованиями и древними письменными упоминаниями.

Почему ставят кресты у колодцев?

Краеведка Людмила Александрова уверенно справляется с ролью гида по селу. Она хорошо знает здесь каждую тропинку, каждый камень на этих крутых склонах. Может много рассказать о жизни односельчан, целебных источниках и легендах края.

— Я многое не успела расспросить у своих предков, о чём очень жалею, — говорит Людмила. — Теперь ищу старожилов, которые могут поведать о давних временах, изучаю историю своего края. Благодаря Дмитрию Скорикy, который переехал в село из Одессы, я увлеклась краеведением.

Дмитрий заинтересовался природой этого края, объектами старины, обычаями и обрядами. В частности, его привлекли кресты и всегда голубая вода Панского колодца. Колодец Дмитрий расчистил вместе с учениками школы.

Он купил в селе дом, а вместе с ним и каменный старинный крест, который находился во дворе. Крест установил у источника возле своего огорода — в дань традициям села, где почти у каждого колодца возвышается крест, свидетельствующий о его сакральном значении.

Краевед мечтал открыть туристический маршрут по шершенецким тропам, но не сложилось: ковид и большая война заставили многодетную семью Скорик выехать за границу. А его интерес к краю подхватила Людмила.

В разнообразии и древности — настоящая ценность

— Я обратила внимание на разнообразие крестов не только в нашем селе. Их много и вдоль дорог, на перекрёстках, при въезде в города и сёла, у источников и часовен. Известно, что у украинцев крест — это оберег, символ памяти об умершем, веры и надежды на воскресение. Вы знали, что кресты отличаются формой и назначением, количеством концов, разнообразием декораций, имеющих разное богословское значение? — рассказывает Людмила.

Она говорит, что разнообразие крестов, особенно на шершенецком кладбище, безусловно заинтересует археологов, религиоведов и искусствоведов. Ведь они могут многое рассказать о тех, кто их устанавливал, о культурных и религиозных традициях.

Дед Мирон и крест из Иерусалима

Таким знаковым объектом является Гандзиев крест, включённый в туристический маршрут «Шпаков путь». В селе рассказывают историю семьи Мирона Мироновича Гандзия, который в своё время ходил в Иерусалим.

Дед Мирон вернулся из Иерусалима «с попами и с большим каменным крестом — себе на могилу». Крест везли волами на возу. На нём была высечена только дата рождения, фамилия, имя и отчество. Крест украшен распятием, ангелами, чашей, кувшином и другими знаками, в которых могут разобраться учёные.

Семья Гандзиев была зажиточной, имела мельницу и большое хозяйство — советская власть уничтожила всё. С приходом большевиков Гандзиев сослали в Карелию. Говорят, в суровых условиях все они выжили благодаря молитве. Позже вернулись в Шершенцы. В селе живёт правнучка Мирона Гандзия, есть и праправнук.

— Показываю фотографию своей куме, а она говорит: «Это мой прадед», — рассказывает Людмила. — Вот так случайно находится корень.

Историк Владимир Пивторак, который побывал в Шершенцах в составе экспедиции во время разработки проекта «Шпаков путь», отмечает, что даже на ощупь иерусалимский крест отличается от тех, что высечены в Шершенцах.

Срезанная вершина означает конец рода

На шершенецком кладбище — целый ряд надгробных каменных крестов. Для кого их тесали — для знатных людей или простых крестьян — точно неизвестно.

Как отмечает Людмила Александрова, в селе были свои каменотёсы: Прокип Кипер, Кузьма Демьянов, Пантелеймон Александров — дед её мужа. Кресты старинные, значит, мастерам уже тогда были известны залежи гранита и других пород камня.

Кроме иерусалимского креста, каменными крестами усыпана старая часть кладбища. Есть и такие, что ушли в землю, и их размеры уже не определить. Крест 1850 года здесь считают самым старым. На большинстве нет надписей.

— Каменотёсы высекали кресты из камня, найденного в местных залежах. Деды были неграмотны, но их кресты интересны — с узорами, изображением Иисуса, местом для лампады. Есть крест, который стоит не прямо, а будто наклонён. Говорят, он униатский.

Краеведка показывает крест в виде дерева с обрубленными ветвями и без вершины. Что это означает?

— Дерево символизирует вечную жизнь, связь жизни и смерти, а обрезанные ветви напоминают об оторванности от земного бытия. Срезанная вершина говорит о том, что здесь похоронен последний представитель рода, то есть о его конце, — объясняет Людмила.

Целебная вода и традиция собираться у колодцев

Старожилы говорят, что размер креста зависел от достатка семьи покойного. Чем богаче была семья, тем больше устанавливали крест.

— У кого было чем заплатить каменотёсу, тем делали кресты высотой до двух метров. Для детей изготавливали маленькие. А тем, кто умер во время голодомора, кресты вообще не ставили — не было ни сил, ни денег. Например, сестру моего деда похоронили прямо на огороде, — продолжает Людмила Александрова.

В селе почти у каждого колодца возвышается крест. Часто здесь оставляют кружку для путников.

— Колодец — это не только источник воды, но и место, которое объединяет жителей. Так, например, у колодца «Три креста» собираются на Троицу — праздник, который ещё называют Зелёными святками и Пятидесятницей. Вода, освящённая на Зелёные святки, считается целебной. Люди пьют её натощак для исцеления от болезней, окропляют ею скот, — рассказывает Людмила.

Колодец называется «Три креста», потому что освящён на Троицу и рядом с ним установлены три креста.

Что такое Рахманская Пасха?

Когда Польша депортировала украинцев — в основном выходцев с запада Украины, — они привезли с собой и свои обычаи. В частности, за селом у источника установили часовню. При ней стоит крест, высеченный в 1866 году. С тех времён здесь существует традиция на Пасху пускать по воде реки Белочи скорлупу от крашеных яиц.

— Ещё моя бабушка наказывала, чтобы скорлупу от пасхального яйца уносили со стола к реке: «Пусть плывёт к рахманам, чтобы они знали, что пришла Пасха». Рахманы празднуют Пасху тогда, когда до них доплывает яичная скорлупа, — вспоминает краевед.

Как отмечает профессор-этнограф Степан Килимник, Рахманская Пасха с древних времён известна только в Украине.

— Семья моего мужа жила рядом с этим колодцем. Это старое, намоленное место. В четвёртую среду после Пасхи сюда съезжались люди из молдавских сёл Молокиша и Кайтановка, чтобы отпраздновать и набрать святой воды. Отец мужа, Григорий Александров, говорил: «Это не праздник колодца. Это Рахманская Пасха», — рассказывает Людмила.

Кто такие рахманы и почему у них есть своя Пасха

— Ещё летописец Нестор в «Повести временных лет» упоминал рахманов. Есть упоминания о них и в «Велесовой книге». Рахманы — это добропорядочный и праведный народ, который учил людей традициям и обрядам, — рассказывает краевед.

По преданиям, после пасхальных праздников, на 25-й день, в среду, отмечалась Рахманская Пасха в память о мудрецах-рахманах.

Зачем прикладывают ухо к земле?

— На Буковине и сегодня на Рахманскую Пасху прикладывают ухо к земле, чтобы услышать, как на том свете звонят колокола.

Сегодня среди наших защитников есть воины с позывным «Рахман» — как символ стремления к свободе, добропорядочности, вере и правде.

— Мы только начали изучать, кто такие рахманы. Но важно, что мы вернулись к своим истокам, — говорит Людмила. — Наше село имеет богатую историю и множество памятников старины, которые заслуживают статуса объектов материального культурного наследия. Всё это нужно поднять, зафиксировать и показать туристам и учёным.

Людмила вспоминает слова президента Одесской ассоциации туроператоров и агентств Александра Грабовского, который, побывав в селе, сказал, что здесь люди буквально ходят по деньгам, но не могут их поднять.

Тем не менее остаётся надежда, что культурные богатства Шершенцов привлекут внимание меценатов и послужат доброму делу.

Легенда о кресте над оврагом

В селе, над оврагом, возвышается высеченный из камня крест с трагической историей. Через этот глубокий овраг когда-то был мостик, по которому перегоняли на пастбище стада коров и овец. Однажды мостик не выдержал, и скот вместе с пастухами погиб. В живых остался лишь мужчина, который шёл позади отары. Ему приснился сон, в котором к нему пришла Божья Матерь и сказала: раз ты остался жив, должен в знак благодарности высечь и установить крест. Он так и сделал. Об этом случае рассказала одна из жительниц села.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о удивительных домах «башки» и сухой кладке, секреты которых хранят Шершенцы и соседние сёла.

Читайте также: Тайны степных колодцев: как казаки и турки оставили свой след на севере Одесчины