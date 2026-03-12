Ключевые моменты:

В Одессе обсуждают возможное повышение стоимости проезда в маршрутках до 30 грн.

Официальных расчетов нового тарифа перевозчики в мэрию пока не подавали.

Эксперты считают, что обосновать тариф невозможно без прозрачной системы оплаты.

Полноценный электронный билет мог бы изменить систему работы перевозчиков.

Разговоры о новом тарифе уже идут

Первые сообщения о возможном повышении стоимости поездок появились в анонимных Телеграм-каналах. В городской мэрии отреагировали на них почти через сутки, заявив, что никаких официальных предложений от перевозчиков не получали:

– документов от перевозчиков с изменением цены проезда и экономическим обоснованием новой цены в мэрию не поступало, – сказали в мэрии.

Однако это не означает, что вопрос закрыт. Подобные предложения могут быть поданы в департамент транспорта в любой момент, причем для изменения тарифа не требуется голосование ни на сессии горсовета, ни на заседании исполкома.

Напомним, последний раз стоимость проезда в одесских маршрутках менялась в декабре 2024 года – тогда тариф вырос с 15 до 20 гривен.

Водители открыто говорят о повышении

Сами водители маршруток практически не скрывают, что повышение неизбежно, и обсуждают эту тему с пассажирами прямо во время поездок.

– Вот-вот поднимется стоимость до 30 гривен, это вопрос решенный, но вот точной даты я не знаю, – заявил пассажирам водитель маршрутки №146.

По информации источников, обсуждение нового тарифа продолжается. Перевозчики утверждают, что находятся в постоянном диалоге с городскими чиновниками.

Почему перевозчики требуют повышения

Перевозчики объясняют необходимость нового тарифа ростом расходов: дорожает топливо, запчасти и другие расходные материалы. С их точки зрения, повышение выглядит логичным.

Однако специалисты транспортной отрасли считают, что говорить об экономически обоснованном тарифе сейчас практически невозможно.

Главная проблема – непрозрачность финансовых потоков в системе маршрутных перевозок. Большинство пассажиров по-прежнему платят наличными, поэтому у города нет точных данных о пассажиропотоке и реальных доходах перевозчиков.

Электронный билет как решение

Глава транспортной комиссии горсовета Петр Обухов считает, что хотя бы частичная безналичная оплата могла бы изменить ситуацию.

– Перевозчики могли бы внедрить оплату через QR-коды ПриватБанка или Monobank всего за несколько недель. Такие предложения им уже неоднократно поступали, – отметил он.

Следующим шагом должно стать полноценное внедрение электронного билета. Деньги за проезд будут поступать напрямую в городской бюджет, а перевозчики получат оплату за фактически выполненные рейсы. Контролировать их можно будет с помощью GPS-трекеров.

Эксперт по транспорту Сергей Черноиваненко подчеркнул, что сама по себе цена проезда не влияет на качество перевозок:

– Стоимость проезда не имеет корреляции с качеством перевозок. Пока город не будет закупать у перевозчиков услугу перевозки пассажиров, никаких изменений не будет. Для этого сначала нужен электронный билет.

Влияние электротранспорта и социальных автобусов

Еще один фактор, который мог повлиять на рынок, – снижение конкуренции со стороны электротранспорта. Трамваи и троллейбусы в декабре остановились после атак на энергетическую инфраструктуру региона.

Вместо них на маршруты вывели социальные автобусы. Они не способны полностью заменить электротранспорт. В 2026 году на их содержание планируется потратить более 50 миллионов гривен – более пятидесяти машин обслуживают около полутора десятков маршрутов.

При этом водители маршруток утверждают, что их до сих пор заставляют покупать дизель для этих «бесплатных» автобусов.

Источник: Думская