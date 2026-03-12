Ключевые моменты:
- В Одессе обсуждают возможное повышение стоимости проезда в маршрутках до 30 грн.
- Официальных расчетов нового тарифа перевозчики в мэрию пока не подавали.
- Эксперты считают, что обосновать тариф невозможно без прозрачной системы оплаты.
- Полноценный электронный билет мог бы изменить систему работы перевозчиков.
Разговоры о новом тарифе уже идут
Первые сообщения о возможном повышении стоимости поездок появились в анонимных Телеграм-каналах. В городской мэрии отреагировали на них почти через сутки, заявив, что никаких официальных предложений от перевозчиков не получали:
– документов от перевозчиков с изменением цены проезда и экономическим обоснованием новой цены в мэрию не поступало, – сказали в мэрии.
Однако это не означает, что вопрос закрыт. Подобные предложения могут быть поданы в департамент транспорта в любой момент, причем для изменения тарифа не требуется голосование ни на сессии горсовета, ни на заседании исполкома.
Напомним, последний раз стоимость проезда в одесских маршрутках менялась в декабре 2024 года – тогда тариф вырос с 15 до 20 гривен.
Водители открыто говорят о повышении
Сами водители маршруток практически не скрывают, что повышение неизбежно, и обсуждают эту тему с пассажирами прямо во время поездок.
– Вот-вот поднимется стоимость до 30 гривен, это вопрос решенный, но вот точной даты я не знаю, – заявил пассажирам водитель маршрутки №146.
По информации источников, обсуждение нового тарифа продолжается. Перевозчики утверждают, что находятся в постоянном диалоге с городскими чиновниками.
Почему перевозчики требуют повышения
Перевозчики объясняют необходимость нового тарифа ростом расходов: дорожает топливо, запчасти и другие расходные материалы. С их точки зрения, повышение выглядит логичным.
Однако специалисты транспортной отрасли считают, что говорить об экономически обоснованном тарифе сейчас практически невозможно.
Главная проблема – непрозрачность финансовых потоков в системе маршрутных перевозок. Большинство пассажиров по-прежнему платят наличными, поэтому у города нет точных данных о пассажиропотоке и реальных доходах перевозчиков.
Электронный билет как решение
Глава транспортной комиссии горсовета Петр Обухов считает, что хотя бы частичная безналичная оплата могла бы изменить ситуацию.
– Перевозчики могли бы внедрить оплату через QR-коды ПриватБанка или Monobank всего за несколько недель. Такие предложения им уже неоднократно поступали, – отметил он.
Следующим шагом должно стать полноценное внедрение электронного билета. Деньги за проезд будут поступать напрямую в городской бюджет, а перевозчики получат оплату за фактически выполненные рейсы. Контролировать их можно будет с помощью GPS-трекеров.
Эксперт по транспорту Сергей Черноиваненко подчеркнул, что сама по себе цена проезда не влияет на качество перевозок:
– Стоимость проезда не имеет корреляции с качеством перевозок. Пока город не будет закупать у перевозчиков услугу перевозки пассажиров, никаких изменений не будет. Для этого сначала нужен электронный билет.
Влияние электротранспорта и социальных автобусов
Еще один фактор, который мог повлиять на рынок, – снижение конкуренции со стороны электротранспорта. Трамваи и троллейбусы в декабре остановились после атак на энергетическую инфраструктуру региона.
Вместо них на маршруты вывели социальные автобусы. Они не способны полностью заменить электротранспорт. В 2026 году на их содержание планируется потратить более 50 миллионов гривен – более пятидесяти машин обслуживают около полутора десятков маршрутов.
При этом водители маршруток утверждают, что их до сих пор заставляют покупать дизель для этих «бесплатных» автобусов.
Источник: Думская