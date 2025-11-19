Ключевые моменты
- По Украине выпустили более 470 дронов и 48 ракет, есть погибшие и раненые.
- Под ударом оказались Харьков, Тернополь, Львовская область, Донетчина и другие регионы.
- Axios сообщает: администрация Дональда Трампа тайно готовит план прекращения войны совместно с Россией.
Масштабная атака России по Украине
По словам президента Владимира Зеленского, за ночь Россия выпустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет разных типов. Во многих регионах продолжается ликвидация последствий.
Тернополь.
В городе были прямые попадания в девятиэтажные дома. Возникли пожары, есть значительные разрушения, под завалами могут оставаться люди. На данный момент известно о девяти погибших и десятках раненых.
Харьков.
Город пережил массированный удар еще с вечера. Ранены десятки людей, среди них — дети. Повреждена энергетика, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ивано-Франковская область.
Под удар попали энергетические объекты. Пострадали три человека, двое из них — дети.
Львовская область.
Атаки пришлись по критической инфраструктуре и энергетике. Также пострадал человек.
Под огнем были и Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская, Днепропетровская области.
Мониторинговые каналы отмечают, что сегодняшний удар был сосредоточен на нескольких крупных локациях. Больше всего пострадали:
- Энергетика — прогнозы по стабильному свету остаются сложными.
- Жилые дома — разрушения во многих городах и селах.
- Мирные предприятия, не связанные с оборонкой.
По данным Воздушных сил, Ураину этой ночью атаковали 524 цели, сбить удалось 483, был 41 прилет. Из 48 ракет сбить удалось 41. Из 476 дронов — 442.
Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сводка Генштаба: более 160 боевых столкновений за сутки
Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки произошло 160 боевых столкновений.
Россия нанесла:
- 2 ракетных удара;
- 71 авиаудар;
- сбросила 139 управляемых авиабомб;
- совершила 4145 обстрелов, включая 131 — РСЗО;
- применила 5204 дрона-камикадзе.
Силы обороны Украины поразили четыре места сосредоточения личного состава и техники противника и два важных объекта. Потери России за сутки составили около 850 человек, а также танк, ББМ, 12 артсистем, РСЗО, 293 беспилотника, десятки единиц техники.
США и Россия обсуждают возможный план мира
Издание Axios сообщает, что команда Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией над созданием 28-пунктного мирного плана. Эта информация получена от американских и российских чиновников.
План касается прекращения войны в Украине, гарантий безопасности, безопасности в Европе и будущих отношений США с Россией и Украиной.
Российский чиновник заявил Axios, что настроен «оптимистично». Однако реакция Украины и европейских союзников пока неизвестна.
Авторитетное издание уточняет, что:
- неясно, как план решает вопрос территориального контроля, где Россия продвигается, но удерживает меньше, чем требует Кремль;
- проектом занимается представитель Трампа Стив Виткофф, он подробно обсуждал детали с российским посредником Кириллом Дмитриевым.
Американский чиновник утверждает, что Белый дом начал информировать европейских чиновников о новом плане. Белый дом считает, что это реальный шанс привлечь украинцев и европейцев, и что план будет адаптирован на основе мнения различных сторон.