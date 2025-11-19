Ключевые моменты

По Украине выпустили более 470 дронов и 48 ракет, есть погибшие и раненые.

Под ударом оказались Харьков, Тернополь, Львовская область, Донетчина и другие регионы.

Axios сообщает: администрация Дональда Трампа тайно готовит план прекращения войны совместно с Россией.

Масштабная атака России по Украине

По словам президента Владимира Зеленского, за ночь Россия выпустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет разных типов. Во многих регионах продолжается ликвидация последствий.

Тернополь.

В городе были прямые попадания в девятиэтажные дома. Возникли пожары, есть значительные разрушения, под завалами могут оставаться люди. На данный момент известно о девяти погибших и десятках раненых.

Харьков.

Город пережил массированный удар еще с вечера. Ранены десятки людей, среди них — дети. Повреждена энергетика, транспорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ивано-Франковская область.

Под удар попали энергетические объекты. Пострадали три человека, двое из них — дети.

Львовская область.

Атаки пришлись по критической инфраструктуре и энергетике. Также пострадал человек.

Под огнем были и Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская, Днепропетровская области.

Мониторинговые каналы отмечают, что сегодняшний удар был сосредоточен на нескольких крупных локациях. Больше всего пострадали:

Энергетика — прогнозы по стабильному свету остаются сложными.

Жилые дома — разрушения во многих городах и селах.

Мирные предприятия, не связанные с оборонкой.

По данным Воздушных сил, Ураину этой ночью атаковали 524 цели, сбить удалось 483, был 41 прилет. Из 48 ракет сбить удалось 41. Из 476 дронов — 442.

Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сводка Генштаба: более 160 боевых столкновений за сутки

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки произошло 160 боевых столкновений.

Россия нанесла:

2 ракетных удара;

71 авиаудар;

сбросила 139 управляемых авиабомб;

совершила 4145 обстрелов, включая 131 — РСЗО;

применила 5204 дрона-камикадзе.

Силы обороны Украины поразили четыре места сосредоточения личного состава и техники противника и два важных объекта. Потери России за сутки составили около 850 человек, а также танк, ББМ, 12 артсистем, РСЗО, 293 беспилотника, десятки единиц техники.

США и Россия обсуждают возможный план мира

Издание Axios сообщает, что команда Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией над созданием 28-пунктного мирного плана. Эта информация получена от американских и российских чиновников.

План касается прекращения войны в Украине, гарантий безопасности, безопасности в Европе и будущих отношений США с Россией и Украиной.

Российский чиновник заявил Axios, что настроен «оптимистично». Однако реакция Украины и европейских союзников пока неизвестна.

Авторитетное издание уточняет, что:

неясно, как план решает вопрос территориального контроля, где Россия продвигается, но удерживает меньше, чем требует Кремль;

проектом занимается представитель Трампа Стив Виткофф, он подробно обсуждал детали с российским посредником Кириллом Дмитриевым.

Американский чиновник утверждает, что Белый дом начал информировать европейских чиновников о новом плане. Белый дом считает, что это реальный шанс привлечь украинцев и европейцев, и что план будет адаптирован на основе мнения различных сторон.