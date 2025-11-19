Ключевые моменты:

В апреле 2024 года полиция обнаружила в доме тела 38-летней женщины и ее 7-летней дочери.

К преступлению причастен старший сын погибшей, которому тогда было 16 лет.

Собранные доказательства подтвердили его вину, суд назначил 13 лет лишения свободы.

Осуждение подростка за двойное убийство

Напомним, в начале апреля 2024 года в городе Ананьев 11-летний мальчик вернулся домой и обнаружил свою мать без признаков жизни. Он сразу сообщил об этом в полицию. Приехавшие на место правоохранители нашли в разных комнатах дома тела 38-летней женщины и ее семилетней дочери с ножевыми ранениями.

Во время следственных действий полиция установила, что к преступлению причастен старший сын погибшей. На момент трагедии ему было 16 лет. Между ним и матерью накануне произошел конфликт — подросток находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В ходе ссоры он напал на мать с ножом, а затем убил младшую сестру, опасаясь, что она расскажет о случившемся.

Криминалисты оперативно исследовали биологические следы с помощью мобильной ДНК-лаборатории. Результаты подтвердили причастность юноши. Дополнительные экспертизы, включая судебно-психиатрическую, установили, что он был вменяем и осознавал свои действия.

Во время досудебного расследования подросток находился под стражей. На основании собранных доказательств ему предъявили обвинение в убийстве двух человек, включая малолетнего ребенка, и надругательстве над телом умершей. Дело направили в суд.

После изучения всех материалов суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание — 13 лет лишения свободы.

Читайте также: В Одесской области школьница зарезала и подожгла подругу – дело ушло в суд (видео)