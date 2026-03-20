Ключевые моменты:

В Бессарабской больнице не хватает ключевых специалистов: педиатров, анестезиологов, ЛОРов и реабилитологов;

Громада предлагает врачам до 200 тыс. грн подъемных, жильё и компенсации до $10 тысяч, но вакансии остаются открытыми;

Из-за дефицита кадров в больнице уже закрыли несколько отделений, а пациенты вынуждены ехать десятки километров.

Сколько подъемных платят сельским врачам в Одесской области

О критической нехватке врачей в Одесской области сообщает корреспондентка «Одесской жизни» Юлия Валиева, которая посетила больницу в Бессарабском и пообщалась с её руководством, медиками и пациентами.

По словам исполняющего обязанности генерального директора КНП «Бессарабская многопрофильная больница» Юрия Савицкого, кадровый дефицит остаётся главной проблемой учреждения. В больнице сейчас работают лишь 35 врачей, и этого недостаточно для полноценного функционирования всех направлений.

– Нам не хватает педиатра, анестезиолога, эрготерапевта, физиотерапевта, травматолога, оториноларинголога. Мы постоянно ездим в Одесский медуниверситет на ярмарки вакансий, но молодёжь к нам не едет, — объясняет Савицкий.

Чтобы привлечь специалистов, Бессарабская громада создала одну из самых щедрых программ поддержки в регионе. Молодым врачам предлагают 200 тысяч гривен подъемных, оплачивают аренду жилья и коммунальные услуги. Кроме того, для медиков обустраивают квартиры в отремонтированном доме в селе Соборное, которое находится в шести километрах от Бессарабского.

Отдельно предусмотрена финансовая помощь на приобретение собственного жилья — сумма, эквивалентная 10 тысячам долларов.

Несмотря на это, кадровая проблема не исчезает. Как объясняет Юрий Савицкий, молодые врачи не спешат переезжать в отдалённые громады, даже несмотря на более выгодные стартовые условия, чем в городах.

Например, после выхода на пенсию педиатра Григория Миткова больнице долгое время не удаётся найти замену. Лишь сейчас в учреждении ожидают молодого врача, который завершает интернатуру.

Из-за этого жители громады вынуждены обращаться в другие города. Так, жительница села Петровск Лидия Узун рассказывает, что из-за отсутствия ЛОР-врача ей приходится ехать в Арциз за десятки километров, тратя значительные средства на дорогу.

Дефицит врачей влияет и на доступ к специализированной помощи. Заведующий паллиативным отделением Бессарабской больницы Сергей Билоиваненко отмечает, что отделение работает с перегрузкой: в палатах на двух пациентов размещают по четыре.

– Это следствие и старения населения, и того, что многие молодые люди уехали. Нам нужны и кадры, и государственные программы поддержки, — объясняет он.

Таким образом, даже при наличии финансовых стимулов и поддержки со стороны громады система здравоохранения в отдельных районах Одесской области остаётся уязвимой. Без комплексных решений на уровне государства — от подготовки кадров до развития инфраструктуры — ситуация рискует только ухудшаться.

