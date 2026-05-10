Михаил Зинарь родился в селе Гвоздавка Первая в Одесской области

Он создал почти 200 шахматных этюдов и стал известен в мире шахмат

Его работы используют для тренировки гроссмейстеры и шахматные композиторы

В Любашевке хотят открыть шахматный клуб и музейную экспозицию его имени

Автор статьи Юрий Федорчук при ее создании использовал информацию о Михаиле Зинаре, имеющуюся в открытых источниках, поговорил с главным специалистом отдела образования, молодежи и спорта Любашевского поселкового совета Иваном Кононеровым и использовал информацию из книги гроссмейстера по шахматной композиции Сергея Ткаченко. Известный шахматистам всего мира Михаил Зинарь – уроженец села Гвоздавка Первая Зеленогорской громады – создатель почти 200 сложных, но красивых шахматных этюдов. Гроссмейстеры до сих пор используют их для тренировки расчета вариантов игры и развития творческого мышления.

Начиная с 1970-х годов, эксперт по эндшпилю Михаил Зинарь опубликовал несколько сотен исследований, посвященных пешечным эндшпилям. Эндшпиль (от нем. Endspiel – «заключительная игра») – это финальная, третья стадия шахматной или шашечной партии, которая наступает после размена большинства фигур.

«Король пешечного этюда», как его назвал международный мастер по шахматной композиции одессит Сергей Ткаченко, также написал более полусотни статей о шахматных окончаниях.

В 1990 году в соавторстве с коллегой Владимиром Арчаковым он выпустил пособие под названием «Гармония пешечного этюда».

Когда 4 февраля 2021 года Михаил Зинарь ушел из жизни, шахматное сообщество прежде всего почтило его память решением подборки из трех его этюдов, разместив ее на сайте «Мир шахмат».

Вскоре гроссмейстер по шахматной композиции Сергей Ткаченко отобрал сто этюдов, составленных мастером, и издал в британском издательстве книгу «Сложные пешечные окончания Михаила Зинаря». Первая книга, подготовленная автором, познакомила западных читателей с творчеством шахматного композитора из Одесской области.

Часть гонорара автор передал семье Михаила Зинаря. Денег хватило, чтобы провести воду в их сельский дом.

Шахматисты Любашевской и Зеленогорской громад планируют открыть в Любашевке шахматный клуб имени Михаила Зинаря и основать турнир в честь земляка.

На днях пройдет первая шахматная баталия в память о нем.

По словам главного специалиста отдела образования, молодежи и спорта Любашевского поселкового совета Ивана Кононерова, глава громады Геннадий Павлов подыскал для шахматистов помещение, пообещал помочь с ремонтом и приобрести спортивный инвентарь.

Есть задумка создать здесь музей спортивной славы Любашевщины, где главная экспозиция будет посвящена творчеству Михаила Зинаря, истории шахмат и развитию этого вида спорта на Любашевщине.

Шахматный этюд – это искусственно созданная позиция на шахматной доске с ограниченным количеством фигур.

