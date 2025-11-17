Ключевые моменты

На Одесщине заработал мобильный диагностический пункт — «больница в автобусе», которая приезжает в отдаленные села.

В Новокарбывском старостате благодаря его работе выявили кисту почки и спасли пациенту жизнь.

Автобус оборудовали французские партнеры: обновили технику, переоборудовали салон и обеспечили медприборами.

Жители громад получают УЗИ, ЭКГ, анализы и консультации узких специалистов бесплатно.

Медики планируют расширить маршруты и охватить еще больше сел, где давно нет больниц.

После обследования — неотложная операция

Мобильность центра позволяет медикам проводить диагностику более оперативно, что помогает установить точный диагноз на ранних стадиях болезни.

Услугами мобильного диагностического пункта первыми воспользовались 72 жителя Новокарбывского старостата. По результатам обследований 25 пациентов с острой необходимостью получили адресную медикаментозную помощь, поливитамины и наборы гигиены.

У пана Григория, которого беспокоили постоянные боли, диагностировали немаленькую кисту почки. Через несколько дней больного срочно прооперировали в Любашевке.

— Мы провели пациенту малоинвазивное вмешательство без разреза под контролем ультразвукового аппарата. После операции мужчина уже не жалуется на дискомфорт. А при регулярном медосмотре дважды в год он будет жить без боли, — прокомментировал главный врач и ведущий хирург Дмитрий Фомин. — 8 ноября медицинская бригада диагностического пункта хорошо поработала в Маловасилевке, где приняла 40 пациентов, а 15 ноября осуществила очередной выезд в село Покровка. Всем посетителям также презентовали медикаменты и гигиенические наборы, предоставленные областным департаментом здравоохранения, а также европейскими благотворительными организациями Нидерландов и Дании.

Дмитрий Фомин рассказал, что автобус подарила любашевцам мэрия французского города Безансон. Волонтеры сообщества Les Convois Solidaires («Конвоиры солидарности») доставили его в Любашевку, которую регулярно посещают с гуманитарной помощью, обновили медицинские приборы, а специалисты Keolis Besançon Mobilités и Grand Besançon Métropole переоборудовали автобус в мобильный диагностический пункт.

Руководитель Любашевской БЛИЛ Дмитрий Фомин сказал, что, согласовав с главами громад, любашевские специалисты могут оперативно проводить раннюю диагностику и профилактику заболеваний жителей севера Одесчины. Директор департамента здравоохранения ОВА Оксана Сорочан-Рокунец также не против, чтобы мобильный диагностический пункт расширил географию своих маршрутов.

Так любашевские медики делают качественную диагностику и профилактику доступной для жителей сельской глубинки, независимо от места их проживания. Ведь из-за отсутствия транспортного сообщения и нехватки денег большинство сельчан, которым нужна быстрая и комплексная диагностика, не могут вовремя пройти осмотр в Любашевке, чтобы позаботиться о собственном здоровье.

Поэтому медики призывают земляков воспользоваться возможностью пройти бесплатное обследование.

К теме: В селах на Одесщине заработает мобильная аптека

Троичане очень сожалеют о своей больнице

29 ноября «медиков на колесах» ожидают в Сергиевке, где работает только фельдшер, а на 22-е число они запланировали выезд в крупнейшее в громаде село Троицкое.

К сожалению, в результате медицинской реформы троичане потеряли свою участковую больницу, которая считалась старейшей на Любашевщине. 125 лет исполнилось больнице, построенной на средства помещицы княгини Гик. На ажурном навесе одного из старых кирпичных зданий до сих пор сохранилась выбитая на металле дата основания — 1900.

Больше об истории медучреждения рассказал ветеран медицинской службы Вячеслав Лысенко.

По его словам, троицкая дворянка постоянно жила во Франции, а для ведения хозяйства наняла управляющего. Но этот подпоручик сильно угнетал селян, а часть средств присваивал себе.

Крайне возмущенная его самоуправством громада отправила в Париж делегацию во главе с кавалером трех Георгиевских крестов Мудраком, чтобы рассказать баронессе о троицких неурядицах.

В 1889 году княгиня приехала в свое имение, навела порядок и пустила земли в продажу. Несмотря на то, что пятью годами ранее селяне сожгли ее экономию, часть средств княгиня Гик выделила на строительство больничного комплекса, а ветерану русско-турецкой войны Мудраку дала денег на новый дом.

С тех пор сельская больница служила жителям окружающих сел. Теперь здесь работает только амбулатория, а семейные врачи Вячеслав Лысенко и Вадим Монул обслуживают весь так называемый троицкий куст, в который входит более десятка надтылігульских сел.

Какие услуги можно получить в больнице на колесах?

Медцентр на колесах предоставляет широкий спектр услуг, в частности:

ультразвуковую диагностику (УЗИ),

электрокардиографию (ЭКГ),

лабораторные исследования (общий и биохимический анализ крови, коагулограмма, цитологические мазки),

консультации хирурга, гинеколога и других специалистов.

Читайте также: