Ключевые моменты:

В больнице закрыли родильное, педиатрическое и гинекологическое отделения из-за требований НСЗУ и нехватки пациентов и кадров;

Медучреждение испытывает острый дефицит специалистов: не хватает педиатров, анестезиологов, ЛОРов, реабилитологов;

Паллиативное отделение переполнено: в палатах на двоих — по четыре пациента;

Во время блэкаутов больница работала благодаря генераторам и запасам топлива, но ресурсы исчерпываются.

Чтобы подготовить материал, журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева, сама жительница Бессарабской громады, посетила местную больницу, где пообщалась с медиками, пациентами и местными жителями.

Ключевым источником стала беседа с исполняющим обязанности генерального директора КНП «Бессарабская многопрофильная больница» Юрием Савицким, который предоставил данные о структуре больницы, кадровой ситуации и причинах закрытия отделений.

Также журналисты получили комментарий заведующего паллиативным отделением Сергея Билоиваненко, который объяснил критерии госпитализации пациентов и проблему перегруженности отделения на фоне старения населения и миграции молодёжи.

В материале использованы официальные подходы системы здравоохранения, в частности требования Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) и Министерства здравоохранения относительно минимального количества родов и кадрового обеспечения для функционирования отделений.

Разные точки зрения на работу больницы отражены в отзывах пациентов из разных населённых пунктов, которые подтверждают как проблемы доступности медицины, так и доверие к качеству отдельных услуг.

Когда цифры в отчётах становятся важнее доступности помощи: почему закрыли роддом?

С вопросами обратились к Юрию Савицкому, исполняющему обязанности генерального директора КНП «Бессарабская многопрофильная больница».

– Юрий Владиславович, какие отделения работают в Бессарабской больнице?

– Это восемь отделений — поликлиническое, неврологическое, диагностическое неотложной медицинской помощи, инфекционное, терапевтическое, паллиативное, хирургическое и реанимационное. В больнице работают 35 врачей, 79 медсестёр и 49 младших медсестёр-санитарок.

– За последние годы больница потеряла роддом, гинекологическое и даже педиатрическое отделение. Почему так произошло и куда обращаться теперь, ведь есть случаи, когда роды происходят по дороге в Арцизский роддом?

– Далеко не всё зависит от нас. Есть требования НСЗУ, Министерства здравоохранения, которые мы «не вытягиваем». Например, по роддому: на две громады сейчас приходится не более двух родов в месяц. Есть ли смысл государству содержать целое отделение ради двух рожениц? Ведь для работы нужен полный штат — это три врача, девять медсестёр и девять санитарок. Скажу, что даже Арцизский роддом уже не имеет необходимой нормы рождаемости в год.

Что касается родов в дороге, такое случается, но нечасто. К тому же в диагностическом отделении в палате неотложной помощи наши врачи могут принять роды. Мы уже это делали.

– А что с закрытием детского отделения?

– По детскому отделению есть две проблемы — малое количество детей и отсутствие педиатров. Много лет отделение возглавлял опытный врач Григорий Митков. После его выхода на пенсию на замену никто не пришёл. Конечно, мы не оставили детей без медицинских услуг — выделили крыло в инфекционном отделении, ведь дети чаще всего болеют инфекционными заболеваниями. Что касается педиатра, сейчас молодая врач проходит интернатуру, так что с первого сентября у нас будет специалист.

Чтобы не быть врачом «одного пальца» — езжайте в громаду

– Есть ли в больнице специалисты всех профилей?

– Это хроническая проблема. Сейчас нам не хватает педиатра, анестезиолога, эрготерапевта (специалиста по реабилитации), физиотерапевта, травматолога, оториноларинголога. Мы постоянно ездим в Одесский медуниверситет на ярмарки вакансий, но молодёжь к нам не едет.

– Чем привлекаете специалистов?

– Громада предоставляет 200 тысяч гривен подъёмных, оплачивает аренду жилья, коммунальные услуги. В Соборном — это в шести километрах от Бессарабского — завершается реконструкция многоквартирного дома для переселенцев, где пять квартир, оборудованных мебелью и сантехникой, предусмотрены для врачей. Кроме того, если врач хочет приобрести жильё, громада выделяет средства, эквивалентные десяти тысячам долларов.

Честно говоря, не понимаю молодых врачей. Именно в сельской местности можно получить колоссальный опыт, стать профессионалом, а не врачом «одного пальца». Ведь условия для работы здесь не хуже, чем в городе. Мы с женой приехали в Тарутино после Запорожского мединститута 33 года назад. Нам дали маленькую комнату в общежитии, и мы были счастливы, а сейчас такие возможности — и никто не едет.

Чему научила эта суровая военная зима?

– Больница хорошо оборудована для небольшого посёлка. Кто помог?

– Оборудование, ремонты в инфекционном, хирургическом, неврологическом отделениях, кабинетах — всё благодаря помощи громады. Перед войной мы открыли диагностическое отделение неотложной медицинской помощи. Работает рентгенкабинет, УЗИ, кабинет телемедицины, лаборатория, где проводим более пятидесяти видов исследований.

Также благодаря громаде приобрели томограф, маммограф, центрифугу для банка крови и другое оборудование, установили автоматическую пожарную сигнализацию. Планируется открытие реабилитационного отделения.

– Как больница пережила блэкауты?

– У нас есть мощный генератор, обеспечивающий светом все корпуса. Мы сделали запас дизельного топлива — семь тонн, но за зиму полностью его израсходовали. Когда блэкаут длился три дня подряд, тратили полтонны топлива в сутки. В этом помогла громада. Эта зима нас многому научила — мы решили установить ещё и газовый генератор, площадка уже готова. Что касается тепла — больница газифицирована, поэтому было тепло. Тем не менее строим ещё одну котельную, которая будет работать на пеллетах. Война показала, что нужно быть готовыми к любым неожиданностям.

Кормят вкусно и бесплатно

– Выздоровление пациентов зависит не только от профессионализма врача, но и от качества питания. Как кормят в больнице?

– Питание качественное и вкусное. Всегда есть свежие овощи, мясо, рыба, соки для детей. Очень благодарны нашим фермерам, которые помогают продуктами. Именно благодаря им питание у нас такое разнообразное. И, конечно, всё бесплатно.

Пищеблок оснащён всем необходимым. Здесь работает замечательный коллектив — Наталья Джигова, Юлия Ткаченко и Евдокия Чапыр.

В поисках койки: как попасть в паллиативное отделение

«У нас хорошая больница, но я столкнулась с проблемой. Моя пожилая мама сломала шейку бедра, хирург наложил фиксирующий ортез, ей нельзя двигаться, нужен постоянный уход. Но в паллиативном отделении мест нет. Что мне делать?» — этой проблемой поделилась жительница села Красное Людмила.

Мы обратились за разъяснением к Сергею Билоиваненко, заведующему паллиативным отделением Бессарабской больницы.

– Это довольно распространённая ситуация, особенно сейчас, когда много молодёжи уехало из страны, оставив пожилых без поддержки. Сразу отмечу — не стоит путать паллиативное отделение с социальной помощью. Мы оказываем специализированную паллиативную помощь — это комплексная медицинская поддержка людей с неизлечимыми тяжёлыми заболеваниями, направленная на облегчение боли. Она предоставляется на последних стадиях болезни. Отделение переполнено — в палате на двоих сейчас лежат четверо. Наша задача — обеспечить достойную жизнь до её завершения. А если человек сломал шейку бедра, это не означает, что он умирает. Для этого существуют социальные службы, дома престарелых, в городах есть геронтологические больницы.

– То есть это не ваш пациент?

– К нам попадают пациенты, которые по шкале Бартел имеют от 0 до 20 баллов, а это полная зависимость от посторонней помощи. А если человек сам ест, одевается, контролирует туалет, это не наш пациент. Конечно, когда есть места, мы принимаем маломобильных пациентов для медицинской поддержки, но не на длительный срок. Это большая проблема сегодня. Нужна государственная программа поддержки таких людей, нужны хосписы, геронтологические клиники, а также достойная пенсия, чтобы люди могли себе это позволить.

Шкала, или индекс Бартел — это инструмент для оценки степени независимости пациента в повседневной жизни, основанный на 10 критериях самообслуживания и мобильности. Она измеряет реальные действия (питание, гигиена, одевание, передвижение, туалет) за последние 24–48 часов, где 100 баллов означает полную независимость, а 0 — полную зависимость.

Отзывы: почему люди едут из Одессы в Бессарабское лечить зубы

Лидия Узун, с. Петровск:

– Всё устраивает, кроме одного — нет всех нужных врачей. Мне нужен ЛОР, а его нет. Была замечательная врач, но она уехала. Придётся ехать за сорок километров в Арциз, а сейчас такие цены на автобусы, что не наездишься.

Сергей Павлюк, с. Соборное:

– В хирургическом отделении лежит моя мама, её прооперировали. Только что был у неё — она очень благодарна бригаде хирургов. Говорит, всё сделали хорошо, работали слаженно. И ей очень нравится, как кормят в больнице — хоть и диетически, но очень вкусно.

Марина Муржи, г. Одесса:

– Я родом из села Красное, но давно живу в Одессе. Всегда, когда бываю у родителей, еду в Бессарабское лечить зубы у стоматолога Вячеслава Тихонова. В Одессе пломбы стоят вдвое дороже, а здесь и дешевле, и качественнее.

