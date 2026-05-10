Ключевые моменты:

Николаю Бульченко из Любашевки исполняется 90 лет

Он до сих пор ухаживает за садом, огородом, козами, птицей и делает домашние заготовки

Семья Бульченко пережила раскулачивание, каторгу и потери

Юбиляр не считает себя старым и шутит, что вместо «Жигулей» запряжет козла Гошу

Эту историю для «Одесской жизни» подготовил Юрий Федорчук. В материале использованы рассказы самого Николая Бульченко, факты из его семейной биографии и детали жизни в Любашевке. 90-летний житель Любашевки Подольского района Николай Бульченко — на удивление крепкий дедушка, источник неиссякаемой мудрости и трудолюбия. Непростая жизнь выпала на долю юбиляра, однако он никогда не терял оптимизма и жажды жизни. И как опытный и предприимчивый хозяин не скупится на советы всем, кто к нему обращается.

Хлебосольный хозяин голода не боится

Гостей долгожитель Бульченко принимает охотно и угощает с радостью. Добротная усадьба с ухоженными садом и огородом подтверждает неутомимую работоспособность ее хозяина.

У дедушки в закромах немалый запас продуктов, и голода, о котором регулярно твердят украинцам, он не боится. В прошлом году выкормил двух свинок, из которых сделал колбасу и тушенку. Закатал в банки вкусное сальце. Планирует к осени выкормить еще одного кабанчика. Из толстолобика собственноручно сделал рыбные деликатесы, из овощей — овощные консервы, а из даров сада — компоты.

Хранится в погребке и немаленький запас домашних наливок, вина и настоек. Крепкими напитками Николай Семенович не злоупотребляет, но раз в неделю пригубливает для аппетита и здоровья сто граммов коньячку. Имея небольшое стадо коз, дедушка делает вкусную брынзу. Рассказывает, что в молодости у него был больной кишечник, который, по совету народного целителя, он вылечил козьим молоком.

Поэтому рекомендует всем, у кого есть такая болезнь, ежедневно выпивать по стакану молока.

Почему придется пересесть на козлика?

Стариком Бульченко себя совсем не считает, потому что у него достаточно сил и энергии.

Корнями Бульченко с Полтавщины, откуда дед Николая Петр еще при Столыпине отправился обживать Сибирь. При большевиках его, успешного хозяина, раскулачили, отца Семена за подрыв авторитета вождя народов Сталина отправили на каторгу, а мать Ульяна погибла на советской барщине. Но Николка с братьями Петром и Юрием, сестрами Евдокией и Александрой выжили и выбились, как говорится, в люди.

С 1967 года Николай Бульченко живет в Любашевке. Тогда директор элеватора Ефим Мостовецкий переманил инженера Сибирского хлебоприемного предприятия в Украину.

Здесь Николай обустроил дом, а с выходом на пенсию занялся огородничеством.

Кстати, сыновья пошли по стопам отца. Юрий работал инженером на Кулиндоровском комбинате, Василий — техником-электриком в Тирасполе. К сожалению, Юрия покалечили злоумышленники, и теперь мужчина имеет инвалидность. Вместе с женой они живут рядом с Николаем.

Сокрушается Николай Семенович, что уже не может подлечиться в пансионате на родной сердцу Полтавщине и на Куяльнике. В последнем — из-за возрастного ценза. А еще полицейские советуют Николаю больше не садиться за руль его «жигулика». А он с улыбкой говорит, что тогда, наверное, придется смастерить воз, запрячь в него козла Гошу, чтобы доставлять с базара зерно для скота и птицы.

Юбилей любашевский долгожитель будет отмечать скромно: с сыном Юрием, невесткой Тамарой и загадочной любимой женщиной.

