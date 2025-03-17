В Бессарабской и Буджакской громадах обещают врачам, которые решили переехать и работать в сельских медучреждениях 200 тысяч гривен подъемных и обеспечение жильем.

Действительно ли работают эти обещания и что еще делают в громадах для того, чтобы привлечь врачей, рассказывают сами врачи, которые выбрали жизнь в селе, и специалисты местного самоуправления, занимающиеся вопросами здравоохранения.

Нашли вакансию на сайте

Вадим Луценко

Вадим Луценко, врач семейной медицины Буджакской больницы:

— Вместе с женой и сыном мы переехали в Буджак два месяца назад с Днепропетровщины. Мой опыт — двадцать лет. Я работал врачом, был заместителем директора по медобслуживанию, но война заставила все оставить и изменить жизнь. Буджацкую больницу мы нашли на сайте вакансий, и именно благодаря предложенным условиям выбрали ее. Позвонили, договорились. Сначала я приехал сам — меня встретили, сразу устроили на работу, заключили контракт на пять лет. Потом приехали сын и жена, которая, кстати, тоже медработник. Община нам арендовала двухэтажный дом, сын пошел в школу.

Руководство общины с первого месяца начало выплачивать подъемные — я уже получил первые 100 тысяч. В конце месяца получу остальные. Также община платит за аренду жилья и коммунальные услуги.

В больнице выделили кабинет, на приеме мы работаем с медсестрой. Коллектив профессиональный, сплоченный. Думаю, мы сделали верный выбор.

Специалистов все равно не хватает

Сергей Белоиваненко

Сергей Белоиваненко, генеральный директор Бессарабской больницы:

— Когда я переехал пять лет назад с женой в Бессарабское, то получил 100 тысяч гривен подъемных, а также район взял на себя оплату коммунальных услуг. Нам предлагали семейное общежитие для медработников, но в Бессарабском живет моя теща, поэтому живем у нее. Конечно, хочется иметь собственное жилье, но с этим проблемы — во время войны цены на жилье выросли, и приобрести что-то нормальное довольно сложно.

Сейчас громада предоставляет молодым врачам 200 тысяч подъемных, платит за аренду жилья и коммунальные. Однако все равно нам не хватает специалистов — в единой базе вакансий от нашей больницы около десяти заявок. Нам нужны педиатры, инфекционист, травматолог, хирург и другие узкие специалисты. В общежитии сейчас живут двое врачей — инфекционист и рентгенолог, можем еще кого-то заселить. Но в основном приезжают врачи с семьями и, конечно, их больше интересует отдельное жилье, однако пока они могут рассчитывать только на арендованное здание. Кстати, в этом году громада приобрела дом для нашего врача — переселенки из зоны боевых действий.

Мы устали от обстрелов

Инна Вараница

Инна Вараница, врач-невролог Бессарабской больницы:

— Вместе с мужем и двумя детьми мы приехали в Бессарабское два года назад. Мы настолько устали от обстрелов, что нашей главной целью было найти безопасное, уютное местечко. Так мы выбрали Бессарабское. Здесь мне предложили должность врача в поликлинике, детей устроили в садик и в школу. Выплатили 200 тысяч подъемных. Сначала мы снимали жилье, а в январе этого года громада приобрела для нас дом на три комнаты, с санузлом, с печным отоплением. Мы сделали ремонт, а печку решили оставить — сейчас такие времена, что это надежнее и дешевле. Еще есть собственный двор, садик, огород. Коммунальные платит громада. Бессарабское — хороший поселок. Нам здесь нравится.

Почему коренной одессит выбрал село?

Александр Козаченко

Александр Козаченко, врач семейной медицины Петровской амбулатории Буджакской громады:

— Я родом из Одессы. Окончил Одесский медуниверситет, прошел интернатуру. А потом мы с однокурсником Ильей решили не оставаться в городе, а начать работать врачами как предприниматели, то есть на самих себя. Нам хотелось независимости, и именно в Буджакской громаде мы ее получили. Приехали по приглашению главы громады. Сначала нам предложили работать под крышей сельских ФАПов, нас это устраивало — в Одессе, чтобы заниматься частной практикой, надо было бы арендовать кабинет. Я попал в Петровскую амбулаторию. Мне сразу предоставили отремонтированное, со всеми удобствами жилье, где даже новая мебель была. В Петровке люди встретили тепло — у них много лет не было врача, поэтому они были очень рады. Вообще в селе врач в большом почете. Также громада предоставила мне автомобиль. Сейчас обслуживаю шесть сел Петровского, Вознесеновского и Новодолинского округов. Учитывая, что мы — врачи-предприниматели, то подъемные для нас не предусмотрены. За три года я собрал необходимое количество пациентов, а это более тысячи, и работаю напрямую с НСЗУ. В прошлом году продлил контракт еще на пять лет. Мои однокурсники удивляются: как я, коренной одессит, оказался в селе? А меня все устраивает. Это очень интересный опыт, хорошая медицинская практика, а еще мне здесь нравятся люди — простые, гостеприимные, отзывчивые, благодарные.

Нашел и работу, и любовь

Илья Русу

Илья Руссу, врач семейной медицины села Лесное Буджакской громады:

— Я приехал работать в Буджацкую громаду после Одесского медуниверситета и интернатуры в качестве врача-предпринимателя. Родом из Белгород-Днестровского района. Мне предложили обслуживать села Лесненского, Богдановского и Николаевского округов. Сначала арендовал жилье в Николаевке, а по селам ездил на скутере. Затем мне предоставили автомобиль и собственное жилье в селе Лесное. Имею заключенные договоры с 1900 пациентами, и работаю как «ФОПовец» напрямую с НСЗУ. Все, что обещало руководство громады, оно выполнило, поэтому я продлил контракт еще на пять лет. А еще нашел здесь любовь, в прошлом году у нас родился сыночек. Поэтому мы настроены жить здесь долго и счастливо.

Что предлагают врачам Бессарабская и Буджакская громады?

Дарья Топал

Дарья Топал, руководитель юридического отдела Бессарабской общины:

— В конце 2024 года мы приняли программу приобретения служебного жилья для врачей, на что предусмотрено полтора миллиона гривен. Также в программе «Здоровье» предусмотрены льготы для врачей, которые переехали в нашу громаду или уже работают в ней.

Так, врач, который начинает работать в Бессарабской больнице, получит 200 тысяч гривен подъемных, оплату арендованного жилья, коммунальных услуг. Также врач может претендовать на материальную помощь на улучшение бытовых условий, а если врач-женщина находится в декрете, то, чтобы она могла работать, ей громада платит за услуги няни. Кроме этого, громада при заключении договора со студентом медицинского вуза компенсирует контракт. Конечно, пока у нас нет возможности обеспечить всех врачей собственным жильем, но мы работаем над этим.

Владимир Лунгу

Владимир Лунгу, руководитель отдела здравоохранения Буджакской громады:

— В Буджакской громаде восстанавливается больница, поэтому для нас очень важно привлечь как можно больше врачей. Еще в первый год создания громады мы сумели убедить двух молодых врачей-«фоповцев» приехать к нам. В этом году начал работать врач УЗИ Ярослав Панчев, который уже получил от громады 200 тысяч подъемных. Сейчас еще присоединился врач, который тоже получает подъемные. Также реконструируем здание под две квартиры для врачей. Итак, в конце весны однокомнатную квартиру получит Ярослав Панчев, а летом в двухкомнатную квартиру переедет Вадим Луценко с семьей.

Кроме этого, громада берет на себя оплату коммунальных услуг, обеспечивает транспортом, платит контракт студентам, заключившим договор с громадой. Нам очень нужны врачи, поэтому мы готовы на все условия. Сейчас ищем двух врачей семейной медицины, рентгенолога, отоларинголога, рассмотрим и предложения других узких специалистов. Приезжайте к нам, и вы не пожалеете.

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