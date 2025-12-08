Март в Одессе: фонари в Горсаду

Ключевые моменты:

  • В Одессе 9 декабря облачно, осадков не ожидается. Днем температура поднимется до 5-7°С, местами до 9°С; ночью 3-5°С.
  • По Одесской области также облачно, без существенных осадков. Температура ночью 0-5°С, днем 4-9°С, видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 9 декабря

В Одессе завтра облачно, но без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем она поднимется до 5-7°С.

Также напоминаем: завтра временно прекратит работу один из одесских бюветов

Прогноз погоды в Одесской области на 9 декабря

По Одесской области во вторник облачно. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем воздух прогреется до 4-9°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Майор ВСУ из Арциза награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме