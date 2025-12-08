Ключевые моменты:
- В Одессе 9 декабря облачно, осадков не ожидается. Днем температура поднимется до 5-7°С, местами до 9°С; ночью 3-5°С.
- По Одесской области также облачно, без существенных осадков. Температура ночью 0-5°С, днем 4-9°С, видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 9 декабря
В Одессе завтра облачно, но без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем она поднимется до 5-7°С.
Также напоминаем: завтра временно прекратит работу один из одесских бюветов
Прогноз погоды в Одесской области на 9 декабря
По Одесской области во вторник облачно. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем воздух прогреется до 4-9°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
