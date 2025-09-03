Ключевые моменты:

Основная причина заболеваний — употребление немытых бахчевых культур, ягод и фруктов (47,6%).

Нарушение технологии приготовления домашней пищи и употребление мясных продуктов с рынков также привели к заболеванию.

Факторный анализ и причины заболеваний

Согласно анализу, подавляющее большинство больных связывали свое заболевание с употреблением бахчевых культур и немытых ягод и фруктов. Кроме того, 24% случаев вызваны готовыми домашними блюдами с нарушением технологии приготовления и хранения, 14% — употреблением мясных продуктов, приобретенных на рынках у частных лиц, а 17% — потреблением яиц с нарушением сроков и условий хранения.

Важно отметить, что за отчетную неделю не было зарегистрировано ни одного случая подозрения на холеру или другие особо опасные инфекции. Исследования проб воды озера Ялпуг и сточных вод инфекционных стационаров на предмет циркуляции холерного вибриона дали отрицательные результаты.

Читайте также: