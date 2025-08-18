Ключевые моменты:
- Из-за COVID-19 ограничено посещение пациентов в двух медучреждениях Одессы.
- Доступ к отделениям имеют только медицинский персонал и пациенты, усилен санитарно-эпидемический контроль.
Меры безопасности и рекомендации медиков
Карантинные ограничения будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. В учреждениях запрещено посещение пациентов, а санитарно-эпидемический контроль усилен для минимизации рисков распространения COVID-19.
Медики просят больных, их родственников и посетителей с пониманием относиться к временным мерам и соблюдать рекомендации для сохранения здоровья всех пациентов и персонала.
