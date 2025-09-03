Ключевые моменты:

5 сентября — кобзарские собрания с участием представителей из Киева, Львова и Одессы.

6 сентября — ярмарка культур с более чем 200 участниками из трети областей Украины и концерт группы KOZAK SYSTEM.

Програма фестивалю

Фестиваль будет проходить преимущественно вечером и разделится на три дня на разные локации города Одесса.

Первый день

Начнется утренними кобзарскими собраниями в центре города, где будут звучать думы, псалмы и духовные песни. Исполнители будут представлять Киевский кобзарский цех, Львовский лирницко-кобзарский цех и Одесскую кобзарскую мастерскую. Это мероприятие призвано восстановить традицию, которая почти веками отсутствовала на Юге Украины.

Второй день

Превратит центральные улицы в живой музей народных ремесел и этнокультурных практик. Посетители смогут пообщаться с мастерами петриковской росписи, гончарами, кузнецами, принять участие в мастер-классах и дегустировать блюда разных регионов Украины. Завершится день концертом группы KOZAK SYSTEM в 18:00 в парке имени Тараса Шевченко.

Третий день

Посвящен Дню грамотности с образовательными локациями от «Музея интересной науки» и «Страны мечты», а также завершится этнорок-фестивалем MoreMusicFest от More Music Club. Организатором выступает общественная организация «Десятое апреля» при содействии КП «Парки Одессы» и поддержке Департамента образования Одесского городского совета.