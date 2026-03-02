Ключевые моменты:

На одесском вокзале открыли интерактивную инсталляцию о торговле людьми.

Проект реализован Международной организацией по миграции и Минсоцполитики Украины.

Посетителям показывают реальные схемы вербовки и способы защиты.

Рядом размещена информация с телефонами горячих линий и экстренных служб.

Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, проект реализован представительством Международной организации по миграции в Украине (МОМ) совместно с Минсоцполитики.

Инсталляция «Комната, где живет эксплуатация» уже объехала девять областных центров Украины. Ее цель – привлечь внимание к проблеме торговли людьми и современным формам эксплуатации, которые часто маскируются под «выгодные предложения» работы или помощи.

Как это работает

Пространство оформлено в виде зеркальной комнаты. Через бытовые предметы и интерактивные элементы посетителям показывают типичные сценарии вербовки: обещания высоких заработков, бесплатного жилья или быстрой помощи в трудной ситуации. Организаторы подчеркивают: такие схемы нередко нацелены на людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, особенно в условиях войны.

Рядом с инсталляцией установлен символический «Маяк» – ориентир, который указывает, где искать помощь и поддержку.

Куда обращаться за помощью

527 – Национальная горячая линия по противодействию торговле людьми

102 – полиция

116 123 – «Ла Страда-Украина»

112 – служба экстренной помощи в ЕС.

Ранее на одесском ж/д вокзале временно уменьшили внешнее освещение и открыли круглосуточные «Пункти незламності».