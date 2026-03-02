Ключевые моменты:
- На одесском вокзале открыли интерактивную инсталляцию о торговле людьми.
- Проект реализован Международной организацией по миграции и Минсоцполитики Украины.
- Посетителям показывают реальные схемы вербовки и способы защиты.
- Рядом размещена информация с телефонами горячих линий и экстренных служб.
Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, проект реализован представительством Международной организации по миграции в Украине (МОМ) совместно с Минсоцполитики.
Инсталляция «Комната, где живет эксплуатация» уже объехала девять областных центров Украины. Ее цель – привлечь внимание к проблеме торговли людьми и современным формам эксплуатации, которые часто маскируются под «выгодные предложения» работы или помощи.
Как это работает
Пространство оформлено в виде зеркальной комнаты. Через бытовые предметы и интерактивные элементы посетителям показывают типичные сценарии вербовки: обещания высоких заработков, бесплатного жилья или быстрой помощи в трудной ситуации. Организаторы подчеркивают: такие схемы нередко нацелены на людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, особенно в условиях войны.
Рядом с инсталляцией установлен символический «Маяк» – ориентир, который указывает, где искать помощь и поддержку.
Куда обращаться за помощью
- 527 – Национальная горячая линия по противодействию торговле людьми
- 102 – полиция
- 116 123 – «Ла Страда-Украина»
- 112 – служба экстренной помощи в ЕС.
Ранее на одесском ж/д вокзале временно уменьшили внешнее освещение и открыли круглосуточные «Пункти незламності».