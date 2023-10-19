Жители Одесской области стают жертвами торговцев людьми: какую помощь им оказывают

Об этом рассказала заместитель директора, начальник управления социальных услуг департамента социальной и семейной политики Одесской ОВА Юлия Жукова.

За последние пять лет в Одесской области получили статус пострадавших от торговли людьми 45 человек. В основном это граждане и гражданки, принудительно работавшие на хозяина – в том числе за границей. Они потеряли здоровье. Конечно, таким людям нужна помощь. Поэтому мы занимаемся такими пострадавшими», – отметила чиновница.

По ее словам, от торговли людьми чаще всего страдают женщины, в этом году их семь:

В этом году пять человек получили статус лица, пострадавшего от торговли людьми. Еще на двух человек мы собрали весь необходимый пакет документов, чтобы они тоже получили этот статус.

Также она отметила, что в случае обращения ОВА оказывает всю необходимую помощь по сбору документов, после получения статуса осуществляется единовременная денежная помощь в размере трех прожиточных минимумов. Кроме этого, людей при необходимости могут разместить в приютах и оказать психологическую помощь.

Как не стать жертвой торговли людьми

Как защитить себя и не стать жертвой торговли людьми:

не отдавайте никому оригиналы документов, положите копии в разные места;

не соглашайтесь на работу сомнительного характера;

не берите взаймы у незнакомцев;

поддерживайте связь с родными;

если вы ищете работу за границей, сотрудничайте только с официальными организациями-посредниками, имеющими лицензию.

Помните, что привлекательные на первый взгляд предложения работы или жилья скрывают за собой лишь иллюзии лучшей жизни.

Изучите телефоны экстренных служб:

1547 — Национальная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию насилию по признаку пола;

112 — Служба экстренной помощи в ЕС.

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