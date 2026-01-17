Ключевые моменты:

Экономия электроэнергии: наружное освещение приглушено на вокзалах во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове.

97 опорных пунктов работают круглосуточно с резервным питанием, интернетом, водой и чаем.

На 40 вокзалах есть места для кормления детей, игры, раскраски.

Планируется +50 пунктов на меньших станциях Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской областей.

“Пункти незламності” на вокзалах функционируют

“Укрзалізниця” проинформировала, что во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове на железнодорожных вокзалах временно приглушают наружное освещение. Это шаг для оптимального использования электроэнергии в условиях вызовов.

Добавим, что “Пункти незламності” на вокзалах “Укрзалізниця” функционируют в полном объеме: уже действует 97 опорных пунктов доступных круглосуточно. У них есть резервное электропитание, стабильный интернет и связь, вода, необходимые удобства для продолжительного пребывания.

К слову, на 40 вокзалах оборудованы специальные зоны для семей с детьми – с местами для кормления и стирки младенцев, уголками ожидания, раскрасками, творческими наборами и настольными играми.

Также в планах запустить еще 50 таких пунктов на меньших станциях по Украине, в частности, в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях.

Кроме стационарных пунктов, в Броварах, Фастове, Борисполе и Василькове курсируют «Вагони незламності»— мобильные центры помощи. Кстати, два «Вагони незламності» также отправят в польский Холм, где вокзал закрыт на реконструкцию. Соответственно из-за погодных условий и безопасности пассажиры, ожидающие поездов в Украину, стоят под открытым небом.

Напомним, от обстрелов в Одессе страдают не только транспорт и энергетика. Жилье многих одессит повреждено или вообще разрушено. Помощь они могут получить воспользовавшись специальной программой. Подробности — по ссылке: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.