Ключевые моменты:

Сегодня, 24 февраля, в Одессе на Аллее Героев установили 24 новых стенда.

В церемонии приняли участие семьи погибших, военные, представители власти и духовенства.

Общественники заявили о необходимости расширения Аллеи и создании мемориалов в районах города.

Возле областного управления ГСЧС открыли отдельный стенд в честь спасателей.

На церемонию пришли родные погибших, побратимы, представители духовенства и городских властей. Для многих семей эти стенды – главное место в городе, где можно поклониться памяти близких.

Среди новых имен – сапер Александр Гаранчук. В начале большой войны он вернулся из Польши, чтобы защищать родной Херсон, пережил с семьей оккупацию и обыски ФСБ, но погиб в бою в конце декабря. Также на Аллее появилось имя артиллериста-разведчика 61-й бригады Александра Нарожного (позывной «Доцент»), который воевал за Украину еще с 2015 года.

Как отметила руководительница ОО «Семья ангелов света» Ангелина Любчак, пространство нынешней Аллеи практически исчерпано. Общественники ждут решения мэрии о расширении локации и предлагают создавать подобные места памяти в каждом районе города. Она также пояснила, что имена некоторых героев 2022 года появляются только сейчас из-за длительных ДНК-экспертиз или психологической неготовности семей.

Параллельно в этот день открыли мемориальный стенд у здания ГУ ГСЧС в Одесской области. На нем запечатлены моменты работы спасателей за последние четыре года – тех, кто первыми прибывает на места прилетов, рискуя жизнью под повторными ударами.

