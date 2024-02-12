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Одессит обещал женщинам «хорошую» работу в Италии: его обвиняют по двум статьям

Одессит обещал женщинам «хорошую» работу в Италии: его обвиняют по двум статьям

36-летнему одесситу, который вербовал и переправлял женщин за границу для оказания интимных услуг, объявили подозрение в торговле людьми и сутенерстве.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, канал торговли людьми блокировали при попытке переправки за границу четырех девушек, которых сначала рейсовым автобусом пытались вывезти в Молдову, а затем самолетом в Италию.

Правоохранители Одесской области установили, что мужчина обеспечивал занятием проституцией местных девушек, которых подыскивал в Телеграмм-канале через объявления с предложением работы, под которой заранее имел в виду предоставление услуг сексуального характера.

По договоренности, злоумышленник через тот же мессенджер находил «работницам» «клиентов» и отправлял их на свидания. С 4,5 тысяч гривен, полученных за интим, две тысячи они перечисляли на банковскую карточку своего «работодателя».

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Кроме того, мужчина находил потенциальных «жертв» через знакомых и предлагал им высокооплачиваемую работу за границей.

«Пользуясь их уязвимым состоянием, мужчина обещал хорошие условия труда, проживание, отдых и привлекательную зарплату. По словам злоумышленника, женщины должны были получать 300 долларов США в час, из которых половину должны были отдавать ему», — рассказали в полиции.

Сейчас фигурант преступной схемы задержан и уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 149. Правонарушителю грозит до двенадцати лет лишения свободы.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 тыс. грн.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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