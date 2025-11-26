Ключевые моменты:

Дмитрий Фальча служил старшим стрелком в подразделении охраны беспилотных надводных комплексов.

Военный погиб в районе реки Прирвы во время выполнения боевого задания.

Громада выразила глубокие соболезнования семье и объявит о дате прощания позже.

Гибель матроса Дмитрия Фальчи

В Николаевской громаде Березовского района сообщили о тяжелой утрате — в результате российской ракетной атаки 21 ноября 2025 года в Одесской области погиб военнослужащий ВСУ, старший матрос Дмитрий Витальевич Фальча, уроженец села Антонюки.

Дмитрий, 1999 года рождения, служил старшим стрелком отделения охраны в подразделении беспилотных надводных комплексов. Его призвали по мобилизации 8 января 2025 года. Военный выполнял боевые специальные задачи в районе реки Прирва Измаильского района, где и попал под ракетный удар.

Громада выразила искренние соболезнования матери Екатерине Вениаминовне, отцу Виталию Михайловичу, жене Вере и дочерям Эмме и Элине. Гибель защитника стала невосполнимой потерей для всей громады, а память о нем останется светлой и вечной.

О дате и времени прощания с Дмитрием Фальчей сообщат дополнительно.

