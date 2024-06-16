На «вечере нетворкинга» в Одессе случился языковой скандал: подробности

Своим возмущением Юлия поделилась у себя в Instagram.

По ее словам, ранее организаторы этого мероприятия обращались к ней за рекламой. И уже тогда у нее возникли сомнения в соблюдении ими языкового закона, но ее заверили, что все последующие встречи будут проводить на украинском.

Однако спустя несколько месяцев на «Вечере нетворкинга» один из спикеров начал свое выступление на русском, что возмутило блогерку, и она попросила его перейти на государственный язык, на что тот ответил, что говорить по-русски ему удобнее и что он никого не заставляет его слушать.

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«Я поднялась и попросила перейти на государственный. На мне ответили, что «какая разница», условно говоря. После этого мы спросили с подругой, будет ли переводчик, потому что по закону, если вы отказываетесь на государственном языке, то должен быть хотя бы переводчик. Нам на это ответили: Гугл вам переводчик. И сама публика говорила, что мы им мешаем, что нам нужно выйти. Организаторы сразу подошли к нам и стали просить выйти из зала. И в итоге нас вывели»,

– рассказала «Суспільному Одеса» обиженная девушка.

Стоит отметить, что, судя по комментариям пользователей одесских телеграм-каналов, поделившихся этой историей, многие сочли «прококаторшей» саму Юлию, предположив, что ее поведение продиктовано вовсе не стремлением защитить государственный язык, а элементарным желанием «словить хайп». Тем более, что, как отметили многие, организаторы все же предусмотрели наличие в помещение титров на украинском языке.

И еще один красноречивый факт: как можно заметить на обнародованном видео, именно на слова спикера участники встречи отреагировали аплодисментами.

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В то же время Юлия Карабаджак заявила, что уже написала жалобу языковому омбудсмену и ждет от организаторов вечера нетворкинга публичных извинений.

И, стоит отметить, извинения не заставили себя долго ждать, чему, как можно догадаться, уже успел поспособствовать местный активист Демьян Ганул:

Также на ситуацию отреагировала представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк. Она заверила, что со своей стороны будет максимально способствовать справедливому наказанию нарушителей.

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