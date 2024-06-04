Русский язык в Украине заменили английским

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

«Рада приняла закон 9432 о применении английского языка в Украине. «ЗА» в целом – 236 (голосов)», – написал в соцсети нардеп.

Цель законопроекта – повышение уровня конкурентоспособности Украины, рост ее инвестиционной и туристической привлекательности, расширение применения английского языка в публичных сферах общественной жизни и создание благоприятных условий для его овладения гражданами Украины.

Данным законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также он определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Помимо этого, закон 9432 предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов.

Отметим, что до полномасштабного вторжения подобную функцию выполнял русский язык.

В ноябре прошлого года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении президентский законопроект «О применении английского языка в Украине» (регистрационный номер 9432). За законопроект проголосовало 278 народных депутатов.

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