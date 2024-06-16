Была такая улица: одессит Мизикевич гордился тем, что расстреливал людей

Была такая улица: одессит Мизикевич гордился тем, что расстреливал людей

Павел Мизикевич в Одессе отметился тем, что был большевистским фанатиком: организовывал в городе убийства несогласных с его идеями. За это большевики его именем назвали улицу Степовую. С уходом коммунизма улице вернули прежнее название.

«Мы расстреливаем без стеснения, и без стеснения говорим об этом»

«Одесская Жизнь» продолжает рассказывать о названиях одесских улиц советского периода. В этот раз представляем историю палача, который своим усердием в убийстве людей добился того, что в его честь дали имя исторической улице Одессы.

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Павел Петрович Мизикевич, родился одесситом, одесситом он и умер. Первое он сделал в 1886 году. Повзрослев, работал в Одесских железнодорожных мастерских (в дальнейшем это завод им. Январского восстания).

Бюст Мизикевича2

Активно участвовал в революционных событиях 1905 года. Понятно, что активничал и в период «Великого Октября». В историю Одессы он вошел как организатор местной Красной гвардии в период иностранной интервенции и Гражданской войны.

Убит немецкими колонистами

На белый террор Мизикевич со всей силой пролетарского гнева отвечал красным террором. Ему приписывают фразу: «Мы расстреливаем без стеснения, и без стеснения говорим об этом». Он был комендантом «красной» Одессы.

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Летом 1919-го немецкие колонисты под Одессой проявили полную солидарность со знаменитым Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке», певшем: «Картина ясная – Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути».

Колонисты восстали против Советов, и при их усмирении Павел Мизикевич погиб. Похоронен в Одессе, улица, на которой он жил с 1912 года, стала называться Мизикевича. Сейчас она, как и была до него, – Степовая. «Сик транзит глория мунди». В переводе с латыни это означает «Так проходит земная слава»…

Ранее мы рассказывали: Почти стал маршалом СССР: в честь кого названа улица Черняховского в Одессе.

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ
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