На «вечорі нетворкінгу» в Одесі стався мовний скандал: подробиці

Своїм обуренням Юлія поділилася в Instagram.

За її словами, раніше організатори цього заходу зверталися до неї по рекламу. І вже тоді у неї виникли сумніви щодо дотримання ними мовного закону, але її запевнили, що всі наступні зустрічі будуть проводити українською.

Однак через кілька місяців на «Вечори нетворкінгу» один зі спікерів почав свій виступ російською, що обурило блогерку, і вона попросила його перейти на державну, на що той відповів, що говорити російською йому зручніше і що він нікого не змушує його слухати.

Читайте також: Російську мову в Україні замінили англійською

«Я піднялася і попросила перейти на державну. Но мені відповіли, що яка різниця, умовно кажучи. Після цього ми запитали з подругою, чи буде перекладач, бо за законом, якщо ви відмовляєтеся державною мовою, то має бути хоча б перекладач. Нам на це відповіли: Гугл вам перекладач. І сама публіка казала, що ми їм заважаємо, що нам треба вийти. Організатори одразу підійшли до нас і почали просити вийти із зали. І зрештою нас вивели»,

– розповіла «Суспільному Одесі» скривджена дівчина.

Варто зазначити, що, судячи з коментарів користувачів одеських телеграм-каналів, що поділилися цією історією, багато хто визнав «прококаторкою» саму Юлію, припустивши, що її поведінка продиктована зовсім не прагненням захистити державну мову, а елементарним бажанням «словити хайп». Тим більше, що, як зазначили багато хто, організатори все ж таки передбачили наявність у помешканні титрів українською мовою.

І ще один промовистий факт: як можна помітити на оприлюдненому відео, саме на слова спікера учасники зустрічі відреагували оплесками.

Ще на тему: В одеському торговому центрі душили мовного активіста

Водночас Юлія Карабаджак заявила, що вже написала скаргу мовному омбудсмену і чекає від організаторів вечора нетворкінгу публічних вибачень.

І, варто зазначити, вибачення не змусили довго чекати, чому, як можна здогадатися, вже встиг посприяти місцевий активіст Дем’ян Ганул:

Також на ситуацію відреагувала представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк. Вона запевнила, що зі свого боку максимально сприятиме справедливому покаранню порушників.

Ви також можете дізнатися: Мобільні програми, онлайн-курси або Ютуб: де найкраще вивчити українську мову.