Лечение, справки, операции: что медики думают о своих пациентах

Лечение, справки, операции: что медики думают о своих пациентах

Диалог врачей и пациентов продолжается всю жизнь: рецепты, исследования, операции, лечение, справки в детсад, школу, вуз, военкомат… Каждый может составить свой список обращений к медикам, рассказать много интересного о его результатах. А что думают сами медики о своих пациентах сегодня?

Дарья Лагода, семейный врач КНП «Детский консультативно-диагностический центр им. Академика Б.Я.Резника», доцент кафедры семейной медицины и поликлинической терапии ОНМедУ

Дарья Лагода, медики

— Когда в наш центр приводят ребенка с лишним весом, очень часто родители говорят: «Это у нас семейное. Любим вкусно готовить и хорошо поесть». На самом деле только 1-2% случаев ожирения имеют генетические причины, еще 10-12% — гормональные. Все остальные случаи набора лишнего веса связаны с неправильными пищевыми привычками, неправильным пищевым поведением всей семьи. Это как культурный код, который передается от родителей детям. Родители и социум играют ведущую роль в формировании здорового поведения во взрослой жизни каждого человека

Родители жалуются, что ребенок много времени проводит с гаджетами и мало двигается, но при этом не замечают такой же проблемы у себя. Дети ведь быстро учатся копировать поведение взрослых. Потому, чтобы у ребенка не развивалось ожирение или другие заболевания, связанные с ним, такие, как метаболический синдром, сахарный диабет второго типа, родители должны стараться вести активный образ жизни и привлекать к этому всех членов семьи. Семейное меню тоже должно составляться, исходя из рекомендаций, данных педиатром.

«Как, мы должны есть то же, что и он?» — вопрошают родители, не понимая простой истины: привести ребенка к нормальному весу можно без таблеток, но для этого надо поменять его образ жизни и систему питания. И стать его союзниками в этом. Подобное, наверное, и есть главный экзамен на то, кого родители больше любят, – себя или ребенка?

Анатолий Лурин, заместитель медицинского директора по хирургии КНП «Одесский региональный клинический противоопухолевый центр»

Анатолий Лурин, медики

— Мы хорошо понимаем ситуацию: люди очень истощены войной физически, психологически, эмоционально. Видим, как они волнуются, переживают, боятся заболеть. Ведь болезнь серьезно осложнит не только их жизнь, но и жизнь их родственников, близких. Тем, кто собирался уезжать за рубеж, болезнь может помешать это сделать.

Опосредованно стресс может влиять на возникновение рака. Когда человек постоянно живет в страхе и стрессе, у него меняются поведение, привычки, отношение к себе и к жизни. Кто-то отказывается от еды и истязает организм, кто-то наоборот «заедает» стресс, кто-то начинает много курить, в больших количествах употреблять спиртные напитки. Следствием этого становятся ожирение и сахарный диабет – серьезные причины развития злокачественных новообразований.

Стараемся пациентов успокаивать, так как без этого правильно подойти к лечению очень сложно.

Надежда Коротенко, медсестра общей практики — семейной медицины ЦПМСП № 18

Надежда Коротенко, медики

— Когда работаешь больше 30 лет, многих нынешних пациентов нашего центра первичной медико-санитарной помощи знаешь с историей их семьи. Где работали, учились, как их растили, чем они болели, какие уколы и капельницы приходилось делать. Знаешь характеры, привычки, манеры общения. Наверное, во многом это упрощает мою работу.

Бывает, иду по участку, со мной здороваются люди, а я не всегда могу сразу вспомнить, кто это. Но меня знают, и если здороваются, значит, относятся хорошо.

Если кто-то с хроническими проблемами долго не появляется в центре, не звонит, начинаю тревожиться. Спрашиваю, выясняю, что произошло. Сейчас много людей очень преклонного возраста остались одни после отъезда детей и внуков за рубеж, после ухода родственников на фронт. Им приходится сложнее всего. Уколы и капельницы часто выручают, помогают продержаться. Ведь всем старикам очень хочется дожить до победы, и снова увидеть детей и внуков.

Виктория Захарчук, заведующая рентген-кабинетом КНП «Городская больница №8»

Виктория Захарчук, медики

— На рентген люди, в большинстве случаев, обычно просто так не приходят. На рентгенологическое исследование направляет врач, чтобы снять какие-то подозрения или уточнить диагноз. Поэтому внутреннее волнение каждого человека, который заходит в кабинет, я ощущаю всегда. И его надежду на то, что все будет хорошо, тоже. Долги годы работы в этом ничего не меняют: всегда хочется успокоить пациента, рассказать, что это хоть и лучевая диагностика, но доза облучения невелика. А потом помочь принять результат исследования таким, какой он есть.

Особенно сложно было во время пандемии. Тогда многие люди пострадали от ковидной пневмонии – грозного осложнения ковида, которое угрожало жизни.

Сейчас на фоне стресса, связанного с войной, осложняются хронические болезни, о которых человек давно забыл и считал, что они уже никогда о себе не напомнят. Обостряются обструктивные бронхиты и астмы, заболевания костно-мышечной системы, появляются проблемы ментального характера. Пациентам сложно поверить, что именно стресс стал причиной серьезного ухудшения их здоровья.

Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ
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