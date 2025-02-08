В новом выпуске на нашем Youtube-канале Знаток Одессы Александр Отдельнов рассказал об истории Пересыпского района, который в народе до сих пор называют «Поскот» или поселок Котовского.

Вы узнаете множество интересных историй, среди которых:

Почему поселок Котовского не стал отдельным городом?

Как одесские строители мухлевали с количеством многоэтажек на поселке Котовского?

Где в Одессе есть улица, которой на самом деле не существует?

Где находится собственно одесское «Палермо»?

Начало застройки

В начале пятидесятых власть выделила около четырех тысяч участков под застройку для работников железной дороги и строительных предприятий. Они за свой счет, в условиях тотального дефицита, построили маленькие домики для своих семей.

В 60-х годах началось активное строительство жилья. Планировали сделать район отдельным городом, как Черноморск. Здесь должны были жить работники завода «Центролит», Кулиндоровского промузла и Аджалыкского порта. Провели трамвайную линию, появились первые девятиэтажки вместе с типовыми пятиэтажками.

Одесские заводы не имели возможностей изготавливать необходимые железобетонные конструкции, поэтому часть материалов привозили из других городов.

Поэтому, для красивой картинки и отчета многоэтажки построили в основном вдоль главных дорог, а в глубине района оставались пятиэтажки.

А знаете ли вы, что именно на Котовского можно найти улицу, которой на самом деле нет? Что это за улица такая и где она находится, смотрите в полном видео на нашем канале!

Изменения в планах и развитие района

В 70-х годах одесские власти отказались от идеи сделать поселок Котовского отдельным городом. Одесса как раз получила статус миллионника, и если бы отсоединила поселок, потеряла бы этот статус и первоочередное финансирование.

Несмотря на активную застройку, социальная инфраструктура и благоустройство района оставались на втором плане. В 80-х годах, когда население поселка Котовского достигало 200 тысяч, из развлекательных заведений здесь были только кинотеатр «Звездный», кафе-дискотека «Парусник» и «Кафе-мороженое».

Легенды и городские мифы

Отдельную страницу в истории района занимает так называемое «Палермо». В 90-х годах село Корсунцы рядом с поселком Котовского стало очагом наркоторговли. Название «Палермо» прижилось благодаря популярному тогда сериалу «Спрут». В середине 90-х ситуацию удалось взять под контроль, и район постепенно избавился от сомнительной репутации.

Еще одна особенность Котовского — стихийный рынок «Дорожка» на улице Владислава Бувалкина. Несмотря на попытки властей ликвидировать его, стихийная торговля здесь процветает уже более 30 лет.

А еще на Котовского есть несколько настоящих «Полей Чудес». Именно здесь — вот вы все еще в Одессе, а через два десятка метров перешли дорогу — и уже за городом. Как это возможно, смотрите в полном видео на нашем канале!

Современный вид района

Сегодня центр поселка Котовского расположен на Крымском бульваре, где сосредоточены больницы, административные учреждения, торговые центры и кафе. Местные шутят, что это «Приморский бульвар на стероидах». Однако отсутствие полноценного парка для района с населением, как в Виннице или Полтаве, остается большой проблемой.

Все эти и еще много других интересных историй смотрите в полном видео на нашем канале!

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