ДТП произошло около 6 часов утра 20 апреля, сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 17-летний парень за рулем отцовского автомобиля не заметил за припаркованной машиной женщину, которая вышла на проезжую часть, и наехал на нее.

Пострадавшую доставили в больницу, где она, к сожалению, скончалась.

У водителя взяли биологические образцы для проверки на алкоголь. Транспортное средство поместили на штрафплощадку.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз.

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