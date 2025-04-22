Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
По предварительной информации, на трассе столкнулись два грузовика. На месте проитсшествия работают правоохранители.
Водителей просят учесть данную информацию и выбрать альтернативный путь.
«Также еще раз призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой», – добавили в полиции.
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