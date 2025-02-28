По предварительной информации, 46-летняя водитель Chevrolet выезжала со второстепенной дороги на главную. В этот момент ребенок вместе с матерью переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате столкновения мальчик получил травмы. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего вместе с матерью.

Сейчас продолжается следствие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, после чего инцидент получит правовую квалификацию.

Ранее мы сообщали, что В Одессе хотят запретить аптечные вывески, которые могут стать причиной ДТП.