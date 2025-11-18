Ключевые моменты:

Петр Островский, командир миномета 1986 года рождения, погиб 1 августа 2025 года вблизи населенного пункта Западное Купянского района.

Воин считался пропавшим без вести более трех месяцев; прощание с Героем состоится 20 ноября.

Детали

Об утрате сообщили в Андреево-Ивановской громаде.

Петр Петрович Островский родился в 1986 году, проживал в селе Чернове. Он был опытным военным — участником АТО, а во время полномасштабной войны был мобилизован одним из первых, 13 марта 2022 года. Служил старшим сержантом, командиром миномета 2-го минометного взвода в воинской части 3029 (подразделение Нацгвардии).

Жизнь военнослужащего оборвалась 1 августа 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Западное Купянского района Харьковской области. Долгое время судьба бойца была неизвестна, он официально считался пропавшим без вести.

Церемония прощания с защитником состоится в среду, 20 ноября.

