Ключевые моменты:

Зеленский отправляется в Париж на саммит «Коалиции решительных» для обсуждения безопасности и присутствия союзников в Украине.

ВСУ сбили более 50 вражеских дронов и нанесли удары по важным объектам противника.

Украинские силы продвинулись в Купянске, отражая атаки российских войск и предотвращая прорывы.

Потери России за сутки составили около 940 человек, десятки единиц техники и сотни БпЛА уничтожены.

Зеленский посетит Париж для участия в саммите «Коалиции решительных»

Как сообщает Елисейский дворец, президент Украины Владимир Зеленский сначала встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, а затем пообедает с американской делегацией.

По данным Reuters, в саммите «Коалиции решительных» примут участие более 27 лидеров, а также представители США. Ожидается обсуждение присутствия иностранных войск в Украине и письменных обязательств.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, на встрече в Париже союзники обсудят возможное присутствие войск США в Украине после войны.

По данным агентства, переговоры будут сосредоточены на гарантиях безопасности и интеграции предложений Вашингтона с планами коалиции желающих. В частности, речь идет о потенциальной роли американских войск и участии США в контроле за прекращением огня через предоставление разведданных, а также использование дронов и спутников для фиксации нарушений.

Встречу во вторник проведет Макрон. США представят посланники Трампа Уиткофф и Кушнер. Также ожидается участие премьер-министра Великобритании Стармера и генсека НАТО Рютте.

Источники Bloomberg отмечают, что предложение США, включая возможное военное и разведывательное участие, европейские чиновники называют «переломным моментом» и фактическим «американским бэкстопом», к которому союзники стремились в течение последнего года. При этом остается неясным, согласится ли рф на такие условия даже в случае достижения договоренностей по гарантиям безопасности.

«Добрые дроны» устроили еще одну яркую ночь жителям российских городов

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 января противник атаковал 61 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 8:30, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 53 вражеских БпЛА на севере, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях.

В то же время «жарко» этой ночью было и на России: роспаблики пишут, что «неизвестные» БпЛА наведались на нефтебазу в Липецкой области. На территории ООО «Усманская нефтебаза» в селе Стрелецкие Хутора произошло возгорание.

Губернатор региона Игорь Артамонов подтвердил атаку беспилотников и заявил, что после «падения БпЛА» загорелся промышленный объект в Усманском округе.

В Пензе тоже прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают, что, предварительно, атакован подшипниковый завод.

Также в сети публикуют кадры из Башкортостана – предположительно, города Стерлитамак. Что именно атаковали – пока информации нет.

Кроме того, сообщается, что в РФ был атакован арсенал главного ракетно-артиллерийского управления минобороны в городе Нея Костромской области. Местные паблики пишут, что там проводится эвакуация.

ВСУ продвигаются в Купянске, отражая атаки РФ

Украинские военнослужащие продолжают контрнаступательную операцию на Купянском направлении. Обнародованные 5 января геолокационные данные показывают, что ВСУ незначительно продвинулись в центральной части районного центра.

Однако российские войска также атаковали в направлении Купянска, говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

По информации ISW, путинская армия атаковала севернее Купянска, близ Кутковки; северо-восточнее Купянска, близ Фиголовки; восточнее Купянска, вблизи Петропавловки и Первомайского; и юго-восточнее Купянска, вблизи Куриловки, Степной Новоселовки и Глушковки.

При этом россияне продолжают врать о своих успехах в Купянском районе. Один российский пропагандист, связанный с Кремлем, опроверг заявление министерства обороны России от 4 января о том, что российские войска захватили Подолы (юго-восточнее Купянска).

В течение 5 января российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но продвинуться не смогли. Также оккупанты Российские войска атаковали восточнее Боровой возле Надежды и юго-восточнее Боровой возле Ольховки и Грековки.

Украинская бригада, действовавшая в направлении Боровой, 5 января сообщила, что украинские силы отразили попытку России использовать газопровод «Союз» для проникновения и сосредоточения сил к северу от Новоплатоновки и в направлении Новой Кругляковки и Загрызового (все к северо-востоку от Боровой). Бойцы ВСУ сообщили, что 50 российских военнослужащих использовали газопровод для запланированной операции по проникновению.

ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу российских военных и десятки единиц техники

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3808 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6864 дронов-камикадзе.

Под авиационные удары попали, в частности, населенные пункты Железнодорожное, Рождественское, Терноватое, Воздвиженка, Таврическое Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения врага, два пункта управления, один зенитно-ракетный комплекс Тор, два пункта управления БпЛА, четыре пушки и еще два других важных объекта российских захватчиков.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, шесть боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 879 беспилотных летательных аппаратов и 157 единиц автомобильной техники оккупантов.