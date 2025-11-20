Ключевые моменты:

Одесситы могут сообщать о брошенных авто через 15-35, горсовет или полицию.

Специальная комиссия проверит машину, попытается найти владельца и оформит акт, если это невозможно.

Брошенные авто будут эвакуировать на площадку полиции, а через полгода их смогут продать.

Новые правила для брошенных автомобилей в Одессе

Городские власти Одессы утвердили порядок, который регулирует выявление и обращение с брошенными авто. Теперь существует четкий алгоритм: как распознать такую машину, кто должен установить ее владельца и куда ее будут перевозить.

Как сообщили в горсовете, сообщить о поврежденном или давно не двигающемся авто могут сами горожане — через сервис 15-35, структурные подразделения горсовета или полицию. После поступления информации место проверяет специальная комиссия. В нее входят представители горсовета, патрульной службы, полиции и коммунальных предприятий.

Комиссия изучает автомобиль, ищет владельца по номерному знаку, VIN-коду или другим данным. Если найти хозяина не удается, составляется акт брошенного авто и размещается объявление о его розыске.

Если владелец не найден или он отказывается самостоятельно убрать транспорт, автомобиль признают брошенным и эвакуируют на специальную площадку Национальной полиции. Забрать машину можно только после оплаты эвакуации и хранения.

Если же за полгода никто не обратится за транспортом, полиция может его продать. Средства, оставшиеся после покрытия расходов, поступят на специальный счет. Через три года невостребованные деньги перейдут в собственность территориальной общины Одессы.

Новые правила направлены на то, чтобы очистить улицы от аварийных, разбитых и давно заброшенных автомобилей.

Для решения транспортной проблемы в Одессе создают новые парковки для людей с инвалидностью и предлагают безопасное решение для 16-й станции Фонтана с шлагбаумом и пешеходной зоной.

