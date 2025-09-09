Ключевые моменты:

На «Ланжероне» и 13-й станции Фонтана арестованы шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты, компьютеры и документы.

Следствие указывает на коррупционные связи операторов парковок с Департаментом транспорта и КП «Одестранспарксервис».

Как действовали схемы

Согласно постановлениям суда, на пляже «Ланжерон» арестованы шлагбаумы на въезде и выезде с парковочной площадки, контрольно-пропускные пункты, квитанции, компьютеры и ключи. Следователи утверждают, что операторы парковки, используя коррупционные связи в Департаменте транспорта и КП «Одестранспарксервис», заключали договоры на эксплуатацию площадок без законных оснований и конкурсных процедур, а также нарушали установленное количество паркомест.

На 13-й станции Большого Фонтана арест наложен на два шлагбаума и автоматический терминал, выдающий парковочные талоны. В ходе расследования установлено, что горсовет заключил соглашение с ООО «Александрия «С»» об аренде участка на 50 лет для «реконструкции и обслуживания рекреационно-развлекательного центра», что, по мнению следствия, было прикрытием для незаконного бизнеса.

Аналогичные действия произошли и в Фонтанском сельском совете, где в районе «Черноморской Ривьеры» арестовали семь шлагбаумов, терминалы, камеры и другое оборудование. Чиновников подозревают в незаконной передаче 14 земельных участков в частную собственность и аренду без аукционов под видом возведения берегоукрепительных сооружений.

